El lunes, habrá un festival en Concordia contra los despidos en el INTI

Este lunes 26 de febrero a las 20 se realizará en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Concordia un festival contra los despidos y el vaciamiento en el INTI. Acompañaran con su música y canciones distintos artistas locales

La actividad se enmarca en diferentes actividades que a nivel nacional se realizan al cumplirse un mes del acampe y permanencia pacífica que los trabajadores de la institución vienen sosteniendo en la sede central de Buenos Aires, acompañado con distintas medidas de fuerza a lo largo y ancho del país.

El conflicto adquiere cada vez mayor transcendencia y los planes de la gestión han generado el rechazo de amplios sectores sociales, de la industria, de todo el arco político no oficialista e incluso de las más reconocidas voces del ámbito periodístico

Cabe recordar que las autoridades del INTI despidieron de manera arbitraria e ilegal a 258 trabajadores en lo que según los planes esgrimidos por la conducción constituye el primer paso para llegar a la “dotación óptima” estipulada en la mitad de la planta actualmente existente. Desde ese entonces los trabajadores vienen denunciando no sólo la arbitrariedad de los despidos sino las consecuencias que el plan de reestructuración que se pretende imponer conlleva para la sociedad en su conjunto. El INTI cumple un rol central no sólo en lo que refiere a la asistencia a la industria y al desarrolla nacional sino también en aspectos vinculados a la certificación y calidad de la mayoría de los productos y servicios de uso cotidiano (juguetes, chupetes, preservativos, control de instrumentos de medición, automóviles, parques de diversiones etc.).

Cualquier plan que genere un achicamiento de una Institución como el INTI, que tercerice y privatice sus funciones, implica una delegación de actividades al ámbito privado que necesariamente deben ser garantizadas por el Estado, implica dejar a la ciudadanía huérfana de controles que cuiden la vida y la salud; dejar sin asistencia técnica a vastos sectores industriales, y una renuncia a todo proyecto de soberanía científica y tecnológica.

La situación del INTI no es un caso aislado sino que se da en el marco de un plan general de achicamiento del Estado y de ataques al conjunto de los trabajadores por lo que desde el organismo convocan a todos aquellos sindicatos, organizaciones y colectivos a participar para expresar las distintas situaciones que están atravesando en sus sectores

La actividad cuenta con el acompañamiento de ATE seccional Concordia, sindicato que en todo el país viene encabezando la defensa de los puestos de trabajo y del rol del organismo.

Grilla de espectáculos:

Malvina Gutiérrez y Martín Mesina

Tincho Schmit

Diego Bertoni

Yan Elordi.