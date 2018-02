Fabián Rogel: “La lista única me genera más duda que certeza”

El ex diputado nacional y ex convencional constituyente dijo, “ a título personal, el proyecto de la implementación de la denominada boleta única, para ser aplicada en las próximas elecciones en la provincia de Entre Ríos, me genera más dudas que certeza”, le dijo a 7Paginas.

“Creo, – dijo el legislador – que solo se están buscando alternativas y soluciones electorales para determinados dirigentes, candidatos o coyunturas electorales”.

En este sentido agregó, “el reencuentro de la sociedad con la política no se producirá por mera reformas a la ley electoral, y sobre todo reformas electorales que tiendan a beneficiar circunstancialmente a algún partido o a algún dirigente.”

Rogel señaló “el país necesita unificación del sistema electoral donde, más allá de las potestades que cada legislatura provincial tiene, podamos coincidir en cronogramas electorales más estables, eliminación de verdaderas trampas como la ley de lemas, las colectoras, los múltiple pegados y una serie de parámetros que deben ser comunes para que el país avance en una mayor transparencia, confiabilidad y certezas en la selección de los candidatos”.

El ex convencional constituyente dijo:” me llama la atención que no se apoye por parte del peronismo la reforma política a nivel nacional y que en las provincias como en Entre Ríos se impulsen este tipos de propuestas”

“Nunca accedí a un cargo electivo que no sea por la voluntad popular y a partir de ser partícipe de la propuesta política y no de ir colgado de ninguna boleta y de ningún dirigente, por lo tanto no me asusta la selección individual que pueda realizar el ciudadano a la hora de votar “, Sentencio el ex diputado.

Finalmente Rogel dijo, “mucho más me llama la atención inclusive que no se haya reglamentado aun, a 10 años de sancionada la nueva constitución provincial, el art.29 de la misma, que habla sobre los partidos políticos y sus funcionamientos y que fue producto del consenso de todas las fuerzas políticas de la convención constituyente, mientras que por otro lado se propongan este tipo de proyectos que acentúan y exacerban el personalismo por sobre los partidos políticos”.