Federación: Confirman que no hay imputados pero que la investigación continua

Se trata del sonado caso, de un supuesto abuso sexual a un menor de dos años. Hablo la titular del CIAF Federación, quien comento que la madre del menor concurrió al hospital porque pretendía confirmar si su hijo había sido víctima y que todo se generó solo por sospechas. Además, Margarita Zerda, dijo que ellos le brindaran contención, tanto al menor como a su madre y que la investigación judicial continua, pero que por el momento no hay persona imputada.

En el inicio de la nota radial brindada esta mañana a radio UNO Federación, Margarita Zerda, primero afirmo que nadie quiso ocultar nada y considero que la confusión pudo haberse dado porque algún medio local haya tergiversado las declaraciones que se hicieron de la fiscalía.

En cuanto a cómo se inició este hecho, la titular del CIAF, (Centro integral de ayuda familiar), comento que la madre del menor se dirigió en la madrugada del pasado domingo al hospital, “porque suponía que tenía una irritación, alegando que podría haber sido abusado sexualmente, y es por eso que inmediatamente se pone en práctica el protocolo para estos casos”, explico, al tiempo de recordar que luego de esto la fiscal Kern, se hace presente en el hospital y convoca al médico judicial Dr. Funes, de Chajari.

“En ese examen, Funes, le da un montón de razones a la madre por las cuales este niño podía presentar ese estado en la zona perianal, y le explica que no había ningún desgarro, ni lesiones internas o externas, pero que él no estaba en condiciones de afirmar que no fue tocado por otra persona, entonces a partir de esto la Dra. Kern, le toma la denuncia”, detallo.

Luego, la titular del CIAF, manifestó que ellos toman intervención, porque el juez de garantías, les pide un plan de acción, y que eran para preservar los derechos del niño, y la contención psicológica a su mama.

“Aquí, no hay persona imputada, porque el niño había estado en la casa de su papa, ya que están separados, y en esa propiedad hay otros hombres-añadiendo- que el menor no puede decir si alguien le toco la cola, ya que por su corta edad aún no tiene vocabulario, entonces la fiscal ordena a un equipo técnico que tiene el hospital, para saber si a través de juegos o mecanismos que ellos utilizaran, dilucidar si este niño fue tocado”, detallo.

Sospechas

“Aquí la mujer no exagero, porque si tiene sospechas está bien que haga la denuncia, porque si no lo hace y después ocurre un hecho severo, se le va a recriminar por qué no lo hizo”, comento.

Y acoto al respecto, “que la mujer sospecha de alguien de esa familia que anteriormente habría estado involucrado en un hecho similar, pero todo sin tener certeza”, grafico.

“Pero acá no estamos hablando de una fantasía de la madre; estamos hablando de una mujer que esta frente a una sospecha e hizo lo que debe hacer toda madre, y para eso está la justicia”, término diciendo.

