Fútbol sub 23 de verano: este jueves empieza la “Copa ciudad de Amigos”

La competencia es organizada por el Gobierno de Chajarí junto con la Liga de Fútbol. Los partidos se juegan a partir de las 20:30 en las canchas de club Ferrocarril, San Clemente, Santa Rosa y Tiro Federal.

El Torneo contará con la participación de 12 equipos de las ciudades de Chajarí, Santa Ana, Villa del Rosario, Mocoretá, Conquistadores, San Jaime y Colonia La Florida, divididos en cinco zonas. La entrada consistirá en un alimento no perecedero cuyo destino será definido por la Secretaría de Inclusión Social del Gobierno de la Ciudad.

Participarán de esta Copa Ciudad de Amigos los equipos del Club Social y Deportivo La Florida; Club Social y Deportivo Los Conquistadores; Club Social y Deportivo Frontera; Club Deportivo 1° de Mayo; Club Social y Deportivo Santa Ana; Tiro Federal Chajarí; Club Atlético Mocoretá; Club Atlético Ferrocarril; Club Atlético Vélez Sarsfield; Club Atlético Independiente; Club Atlético Santa Rosa y Club Atlético San Clemente.

Cronograma de partidos

La primera fecha tendrá lugar este jueves 22 de febrero en dos canchas. En San Clemente jugarán a las 20:30hs Tiro Federal vs Ferro (A); a las 21:30hs 1° de Mayo vs Independiente (B); y a las 22:30 hs Los Conquistadores vs San Clemente (F) .

En Cancha de Santa Rosa jugarán a las 20:30 hs Santa Ana vs Vélez(C); a las 21:30 hs La Florida vs Santa Rosa (D); y a las 22:30hs Frontera vs Mocoretá (E).

El martes 27 de febrero se disputarán los mismos partidos en las mismas canchas. Cancha de San Clemente: 20: 30hs Tiro Federal vs Ferro (A). 21:30hs 1° de Mayo vs Independiente (B). 22:30hs Los Conquistadores vs San Clemente (F). Cancha de Santa Rosa: 20:30hs Santa Ana vs Vélez (C). 21:30hs La Florida vs Santa Rosa (D). 22:30hs Frontera vs Mocoretá (E).

La tercera fecha se jugará el Jueves 1° de marzo en Cancha de Ferro. El primer partido será a las 20:30hs entre el ganador zona A vs ganador zona F. El segundo a las 21:30hs ganador zona B vs ganador zona E. El tercero a las 22:30hs ganador zona C vs ganador zona D.

La final se jugará el martes 6 de marzo en cancha de club Tiro Federal, comenzando a las 20:30hs entre el ganador partido 1 vs ganador partido 2. A las 21:30 hs perdedor del primer partido vs ganador partido 3. A las 22:30 hs ganador partido 1 vs ganador partido 3.