Juzgado Federal: Un dia historico para Concordia

Luego de la firma entre el Intendente Dr. Enrique Cresto y el Presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Miguel Piedecasas, por el cual el municipio cede un inmueble para la creación del Juzgado Federal en nuestra ciudad, el titular del Poder Judicial de la Nación aseguró que “hoy se ha dado un paso fundamental. Deja de estar en la etapa de proyecto para ser una realización”. Y agradeció “el gesto institucional que ha tenido el Intendente Cresto y la Municipalidad”, en la articulación del consenso colectivo que permitirá a la región contar con su propia Justicia Federal lo que redundará en beneficios para toda la comunidad.

En el Centro de Convenciones y con la presencia de autoridades municipales y provinciales, concejales, legisladores, representantes de los municipios de los Departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, en los que tendrá injerencia el nuevo organismo de la Justicia, y representantes de los Colegios de Abogados de la región, de las fuerzas de seguridad provincial y nacionales, entre otros, se realizó la firma del convenio por el cual la Municipalidad de Concordia cede una parte del ex Policlínico Ferroviario (sobre calle Carriego), al Poder Judicial de la Nación, para que allí funcione el Juzgado Federal de Concordia.

“Lo que para el Consejo de la Magistratura es relevante, es que están representadas las distintas fuerzas políticas”, destacó el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el Dr. Miguel Piedecasas. “En estos proyectos el consenso colectivo es absolutamente necesario. No se puede llevar adelante un proyecto de este tipo, si la comunidad, las fuerzas políticas y las fuerzas de seguridad no son parte. Y me parece que ese es el norte de cualquier gestión institucional”, remarcó.

“Día histórico”

“Este es un proyecto que se comenzó a trabajar en la década del ’70, cuando Concordia no llegaba a cien mil habitantes. Luego fue retomado en el inicio de la democracia. Y en el 2004 mi madre Laura Martínez Pass de Cresto, desde su cargo de Senadora Nacional retomó la necesidad y presentó el proyecto de ley para que sea realidad”, indicó el Intendente Enrique Cresto ante el auditorio presente.

Al asumir su gestión como Intendente, recordó Cresto, “recibí la inquietud de los Colegios de Abogados de la región, y también de otros sectores de profesionales, y de las fuerzas de seguridad, y comenzamos a trabajar para lograr que esta necesidad se concrete”, dijo. Es así que luego de distintas gestiones y tras ser evaluados otros edificios, se llegó a este “día histórico”, como lo calificaron tanto los Senadores Ángel Giano (PJ – Concordia) y Miguel Piana (Cambiemos – Federación), como el Diputado Provincial Alberto Rottman (Cambiemos – Concordia) y el Intendente de Federal, Gerardo Chiapino; algunas de las autoridades presentes.

“Hoy estamos cerrando un ciclo. La concreción del Juzgado Federal no se la puede arrogar una sola persona, sino que es el trabajo de muchas personas y de diversas instituciones. Cedimos una parte importante del patrimonio del municipio, convencidos de que esto va a significar el desarrollo de Concordia. Ahora este convenio va a ser remitido al Concejo Deliberante para que sea homologado”, señaló Cresto.

Y agregó que “esto va concatenado con varias políticas que se han dado en la región, y en un trabajo en conjunto con el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional. La creación de la división antidrogas de la Policía Federal de Concordia, la creación de la sede de la Policía Federal en Chajarí, el trabajo articulado que se da entre las distintas fuerzas de seguridad provincial y nacionales en la ciudad, y el tratamiento de la ley de Narcomenudeo que lleva adelante la legislatura provincial, sobre la que el Gobernador Gustavo Bordet se refirió en su discurso en la Asamblea Legislativa, ratificando que cuenta con todo su apoyo para que sea aprobada”, enumeró.

“Saldar una deuda”

“La responsabilidad institucional que el Consejo de la Magistratura tiene es saldar la deuda con la ciudad de Concordia, con la provincia de Entre Ríos y con la Justicia Federal del interior del país”, observó el máximo titular del Poder Judicial de la Nación. “Para poner en marcha el Juzgado Federal en Concordia hay dos líneas de trabajo. Primero el concurso de antecedentes y oposición, que está en pleno desarrollo. En los próximos diez a quince días tendremos el orden de mérito provisorio, la etapa de las impugnaciones, para pasar a las entrevistas, y luego vendrá la etapa de presentar las nominaciones al Poder Ejecutivo. Si todo transcurre con normalidad, en unos meses el Poder Ejecutivo Nacional tendrá una terna para designar el Juez Federal de Concordia y luego pedirle el acuerdo al Senado”, precisó.

“La otra parte es la edilicia. Y hoy se ha dado un paso fundamental. Deja de estar en la etapa de proyecto para ser una realización. Que la Municipalidad haya tenido el gesto de ceder un inmueble al Poder Judicial de la Nación, es un gesto que debemos reconocer y agradecer desde el Consejo de la Magistratura. Ahora queda en nosotros afectar las partidas presupuestarias y hacer las adecuaciones necesarias para que ese inmueble tenga la funcionalidad de Juzgado Federal, con el cual deben articularse la Fiscalía y la Defensoría”, resaltó el letrado.

“Estamos aquí porque esto es una realidad. Concordia tendrá Juez Federal. Mi expectativa personal e institucional es que en el transcurso de este año el Juzgado Federal de Concordia esté habilitado. Nosotros desde el Consejo somos los responsables de estas dos vías, de que el concurso termine y de que la estructura edicilia esté terminada. Y vamos a disponer todos los recursos necesarios para que sea así y corresponder el gesto institucional que ha tenido el Intendente Cresto y la Municipalidad de Concordia”, concluyó Piedecasas.

Acompañaron la firma del convenio, además de los mencionados anteriormente, el Dr. Bernardo Salduna, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; el Lic. Agustín Cinto, Administrador General del Poder Judicial de la Nación; el Arq. Pablo Mazzeo, Director General de Infraestructura Judicial; el Secretario de Justicia del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, Dr. Pablo Biaggini, en representación del Gobernador Gustavo Bordet; y la Diputada Nacional Mayda Cresto; el Viceintendente de Federación Hernán Burna; el ex Intendente de Concordia Juan Carlos Cresto; el Vocal de CAFESG a cargo de la Presidencia del organismo, Walter Doronzoro; la Asesora del Ejecutivo local Dra. María de los Ángeles Petit; el Presidente de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Roberto Niez; concejales de los tres bloques; autoridades de Prefectura, Gendarmería, Policía de Entre Ríos; entre otros.