Lena: “el gobernador expresó un conjunto de buenas intenciones, pero con eso no alcanza”

Tuvo lugar ayer en Paraná la apertura del 139° período legislativo. El discurso del Gobernador generó distintas opiniones en los referentes de la política provincial, entre ellos de la Diputada Gabriela Lena (Cambiemos).

La legisladora rescató el valor de la voluntad de consenso expresada por el Gobernador, tanto en el ámbito legislativo como en la formulación de políticas públicas. “Eso es justamente lo que necesitamos para poder crecer y por eso lo tomo como lo más relevante de su discurso”, expresó Lena, quien también manifestó que seguramente esas expresiones tienen que ver con la necesidad de gobernabilidad, hacia dentro y fuera de su partido, y la dependencia cada vez más notoria que el gobierno entrerriano tiene del Gobierno Nacional.

En cuanto al contenido del discurso Gabriela Lena puntualizó lo que, a su criterio, fueron los temas más sobresalientes: reforma política, reforma del sistema judicial y situación de la Caja de Jubilaciones.

En cuanto a la reforma política la Diputada expresó que en ese punto “realmente coincidimos”, aunque marcó algunas diferencias al señalar que lo que se pretende desde Cambiemos es una reforma política en serio “que no sólo termine con la boleta sábana sino que además contemple el financiamiento de las campañas, el origen de los fondos, la penalización a las campañas financiadas con recursos del narcotráfico y la desigualdad que existe en el acceso a la publicidad”, dijo la legisladora, quien también se pronunció a favor de fortalecer los partidos políticos, porque no hay democracia si no hay partidos fuertes.

Con respecto a la reforma del sistema judicial Lena resaltó que la misma ya había sido anunciada el año anterior. En referencia a este tema señaló que “aquí se habla del juicio por jurados, que en lo personal tengo un poco de reserva, ya que habría que mirar bien qué dice el proyecto y conocer cómo funciona en otros lugares, para ver si esto puede llegar a funcionar”, y expresó además que donde sí es necesario es una reforma profunda es en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, que quedó muy expuesto el año pasado.

Por otra parte, en referencia a la situación de la Caja de Jubilaciones la Diputada valoró que haya sido la primera vez que el Gobernador se hizo cargo del déficit y de que es necesario hacer una reestructuración. “Es la primera vez que lo manifiesta. Nosotros habíamos apuntado que anteriormente no había dicho nada. Ahora sí reconoció que la Caja está en una situación grave y que hay que hacer reformas, si bien dejó en claro que ninguno de los derechos adquiridos van a ser tocados, por ejemplo el 82% móvil”, dijo la legisladora.

Finalmente, en cuanto a obras la Diputada Lena dijo que hubo un sinceramiento del Gobierno Provincial al reconocer que muchas de ellas se llevan a cabo con el apoyo del Gobierno Nacional, pero recordó que muchas de las obras detalladas ya habían sido mencionadas en el primer y segundo mensaje a la Asamblea, “como es el caso del acueducto de Villa del Rosario, que lamentablemente sabemos que sabemos que no funciona, o que no funciona como debería”, manifestó.