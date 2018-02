Margarita Zerda: “En enero también fuimos record, pero en violencia de género”

La titular del CIAF (Centro integral de ayuda familiar), que depende de la municipalidad de Federación, confirmo que en el mes pasado de enero se registraron 14 denuncias por violencia de Género. Además, Margarita Zerda, se refirió a las últimas condenas por abuso sexual.

Como contraste de lo que dejo el mes de enero en la villa termal de Federación, cuando se vendieron casi 110 mil entradas en el parque termal; Margarita Zerda, dice en la nota brindada a radio UNO Federación, que “en enero también fuimos record, pero en violencia de género”, menciona cuando se refiere a los 14 casos registrados en ese mes, lo cual para una ciudad de 22 mil habitantes, es un número elevado. “Este enero fue fatal”, apunto, cuando a la vez, se refirió al caso de violencia de Género, por el cual fue denunciado Marcelo Galeano, “quien hoy por desobediencia judicial, está purgando una condena efectiva, en la cárcel de Concordia, por tres años”.

Condenas

Más adelante, la titular del CIAF, hizo mención a un hecho de abuso sexual, que fue dado a conocer por 7Paginas, y que luego del trabajo que se realizó entre esta área y la fiscalía local, se logró que el hombre denunciado fuera condenado a una prisión efectiva de 7 años de cárcel.

“Fue ese caso, cuando a una joven la levantaron en una moto a la salida de un boliche bailable, y que la mujer denuncia posteriormente que había sido violada, por Raúl Eladio González; bueno ahora tiene una prisión efectiva de 7 años de cárcel”, confirmo, sobre el fallo que dio la cámara penal de la ciudad de Concordia. “Pero sin embargo, González, está libre, porque esa misma cámara entiende que debe esperar la apelación en libertad”, cuestiono.

“Entonces no es mucho más grave, que un violador que fue condenado, este libre esperando si lo confirman o no su condena; esto no es una barbaridad que ande libre entre tantas mujeres que cruza a la madrugada”, se preguntó, la especialista en violencia de género, quien tras esto conto que la fiscal Penon, pidió la prisión preventiva, pero que la cámara penal de Concordia no dio lugar.

Causas pendientes

Sobre el caso de violencia de género; hecho ocurrido en la vía pública cuando un hombre de apellido González, golpeo a su ex pareja, a quien desfiguro el rostro, Margarita Zerda, señalo que esta persona tiene una prisión en suspenso “y nunca se acercó a la mujer, porque la justicia, en algunos casos, les hace cumplir algunas conductas o asistencias, y si eso no se cumple, terminan presos”, explico.

