Natalio Gerdau “el señor presidente piensa que los entrerrianos no tenemos memoria”

Para el dirigente justicialista de Gualeguaychú, Natalio Gerdau, actual secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, el presidente Mauricio Macri “cree que los entrerrianos no tenemos memoria”. Acotando “nos visita en Entre Ríos y nos dice que por fin `estamos poniendo en valor la capacidad de los entrerrianos`, como si no la tuviéramos o la hayamos perdido. Como olvidar todo lo que los gobiernos justicialistas han venido haciendo y generando para el crecimiento sustancial de la provincia”.

En ese sentido, el dirigente agregó “uno de los valores más importantes que tenemos los entrerrianos es precisamente la memoria, sobre todo porque el radicalismo, hoy principal aliado de Cambiemos, cuando gobernó la provincia la dejó el llamas. Para eso basta decir federales y todos sabemos de quien y de quienes se trata”.

Tomar nota

“Y esa memoria nos lleva tomar nota de lo que llevó adelante Jorge Busti (y para Gualeguaychú en particular cuando Guillermo Guastavino fue Vice Gobernador), sobre todo cuando asumió en el año 2003 después de la desafortunada gestión de Sergio Montiel”, agregó. “O a las innumerables obras que se hicieron desde el 2007 en adelante, luego de asumir Sergio Urribarri, un tiempo en el que Entre Ríos tomó verdadero impulso y protagonismo. A partir de ahí esta provincia concretó obras fundamentales, logrando, entre otras cuestiones, afianzar su poder productivo, fortalecer el trabajo, la industria y lograr el crecimiento de emprendimientos alternativos y sin dejar de mencionar el turismo donde se ha trabajado incansablemente logrando objetivos de manera exitosa comparables con los centros turísticos más importantes del país, hasta el punto de lograr hoy una competencia igualitaria”.

Por fin?

“De qué por fin habla el señor presidente? Es cierto que hay cosas por hacer, no solo en Concordia, si no en varias ciudades y pueblos de nuestra provincia, pero que no diga que ahora y ´por fin´ se está levantando. Los entrerrianos venimos muy bien y le agradecemos que venga a inaugurar obras, a concretar proyectos, esa es su labor, pero que no diga que Entre Ríos comenzó a levantarse en estos dos años”, afirmó Gerdau.

Luego dijo “sinceramente no es cómodo escuchar a un primer mandatario mentir constantemente, lo hace en nuestra propias narices, como cuando inauguró e hizo propia la obra del puente en la ruta provincial 19, sobre el río Gualeguay”, y acotó “y lo peor es que no decimos nada, dejamos que nos mienta, sabemos que lo está haciendo, lo aplaudimos porque es el presidente y damos la vuelta de página como que nada hubiera pasado, la verdad nos estamos cansando de esta práctica”.

“Cuando emparde”

Finalmente agrego “podríamos hablar horas de tantos logros que por nuestros propios méritos y trabajo hemos logrado los entrerrianos. Con una capacidad de gestión y concreción que solo los compañeros intendentes tienen, como nuestros gobernadores en todo este tiempo, como hoy la tiene Gustavo Bordet, encarando cientos de obras con financiamientos propios de la provincia. Pero no hay que mentir porque el primer mérito es el de nuestros dirigentes, que saben y conocen las necesidades que la provincia y cada ciudad tienen”.

“En 14 años hemos realizado hospitales, escuelas, cientos de kilómetros de rutas, viviendas por todo el territorio provincial, por mencionar algunas obras y el presidente recién va por la segunda si no me equivoco. Por eso, con todo respeto, le pido que cuando emparde las cientos de obras que los entrerrianos llevamos concretadas, ahí recién podemos comenzar a hablar. Y todo está a la vista, no lo inventamos, lo concretamos. Y ojalá Macri venga a inaugurar más obras a la provincia, pero que no nos mienta en la cara. No somos tontos y tenemos memoria”.