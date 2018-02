Osvaldo Kloster: “No había ninguna obra de Abreu y del parque automotor ni hablar”

Fue lo que respondió el actual secretario de Obras y Servicios públicos, cuando se le pidió una opinión por los dichos del anterior intendente de Federacion, Manuel Abreu, quien cuestiona a la gestión de Carlos Cecco, de no llevar adelante ninguna obra relevante para la ciudad Jardín. Osvaldo Kloster, también aseguro que el parque automotor estaba en un estado deplorable y que tuvieron que invertir muchos millones de pesos para ponerlo en condiciones.

En el inicio de la nota brindada a radio UNO Federacion, Osvaldo Kloster, recordó que esta gestión ha presentado varias carpetas solicitando obras, “pero en estos momentos se están haciendo obras, en distintas partes de la ciudad, por ocho millones de pesos, en cordón cuneta y veredas, la que no deja de ser importante para los vecinos”, comenzó, apuntando.

Y luego añadió, que “también están todas las obras que se ejecutan en los 145 lotes, sumada a las obras en los 50 lotes, donde a partir de marzo se van a construir por el plan de hábitat”, dijo.

“Nosotros queremos culminar las obras por 23 millones de pesos del plan hábitat, para ir por otra que andan en los cincuenta millones de pesos, porque pensamos en el reasfaltado del casco original de la ciudad, mas cordón cuneta y veredas en todo el trayecto de la avenida Néstor Kischner”, anticipo, sin olvidar de mencionar la obra de remodelación en la avenida San Martin, incluido el lugar de los artesanos.

Más adelante, continúo enumerando obras, y cito las reformas hechas en el anfiteatro, sumada a las reparaciones de todos los baños en zona de costanera, y la adecuación para personas discapacitadas y rampas de accesibilidad, “así que permanentemente estamos haciendo obras, las que tienen un valor mínimo de dos millones de pesos cada una, pero también tiramos alrededor de 100 toneladas de asfalto para obras de bacheos en distintos puntos de la ciudad, como así también hemos hecho las aulas para la universidad siglo XXl, y las reparaciones en la escuela Sagrada familia, por eso estamos seguros que les estamos dando respuestas a la sociedad”, describió.

“Hemos construido la pileta semi olímpica dentro del parque termal, y ahora se va a llamar a una licitación por los sanitarios, así que con la realidad económica que atraviesa el país, yo no sé qué ciudad tiene tantas obras como nosotros”, destaco.

Abreu

Sobre los dichos del ex intendente Justicialista, Manuel “Manucho” Abreu, quien cuestiona al gobierno de Carlos Cecco, porque en esta gestión faltan las obras; respondió “cuando asumimos no encontramos ninguna obra, y los 200 kilómetros de los caminos de la producción estaban abandonados, por eso no entiendo a esta gente cuando dice que acá no hay obras”, se preguntó.

Parque automotor

“Mejor ni recordar como encontramos el parque automotor, cuando estaba en un estado deplorable, y a eso la gente lo puede ver, porque se ha realizado una inversión millonaria en la compra de una motoniveladora, una barredora, camiones, acoplados, utilitarios, tractorcitos para cortar el pasto, y algún otro vehículo, que seguro me estoy olvidando”, concluyo.

Fuente: 7Paginas