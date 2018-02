Para el Dr. Beheran, el amparo tendría que estar dirigido a la Nación o provincia y no a la cooperativa eléctrica

El Dr. Roberto Beheran abogado externo contratado por la Cooperativa Eléctrica para afrontar la demanda promovida por la Asociación de Consumidores Entrerrianos, explicó esta mañana en radio Cadena Entrerriana FM 96.5, el descargo y los fundamentos presentados ante la Cámara, y como continúa el proceso y las posibles consecuencias, de ese amparo.

Beheran confirmó que el sábado se respondió por parte de la Cooperativa Electrica de Concordia, al requerimiento solicitado por la justicia y lo propio hizo el EPRE, a la acción de amparo promovida por una Asociación de Consumidores

“A criterio de la Cooperativa y el EPRE el amparo debería rechazarse porque es inadmisible, por razones formales y procesales”, remarcó Roberto Beheran.

Fundamentos

Según fundamentó, en primer lugar porque la Cooperativa Eléctrica no es formadora de precios, sino que el precio de la energía, el aumento lo fija la autoridad nacional de aplicación. Y agregó, en noviembre del año 2017, la autoridad nacional llamó a una audiencia pública en Buenos Aires, y a partir de ese momento las partes que se consideraban afectadas, debían concurrir a dichas audiencias y allí realizar y dar a conocer todas las objeciones respecto a los aumentos de la tarifa eléctrica. Y si no estaban de acuerdo con las tarifas a partir de la fecha de la audiencia pública tenían 15 días para interponer el recurso de amparo ante la Justicia Federal, porque en este caso se aplica la Ley Nacional, no obstante ello como hay leyes provinciales deberían haberse planteado los amparos dentro de los 30 días, en Paraná respecto del EPRE o ENERSA.

Por otro lado planteó que, “resulta raro que ésta Asociación de Consumidores Entrerrianos y el Defensor de Paraná promovieron acciones de amparo y en Paraná hay 8 o 10 amparos que les fueron rechazados”. Amparos de similares características a ésta presentación e inclusive dijo, la Cámara Contenciosa Administrativa con votos del Dr. Baridon, del Dr Gonzalez Elías y un tercer camarista rechazaron las acciones de amparos, y el Superior Tribunal de Justicia rechazó las cuestiones de fondo.

En esa oportunidad lo que hicieron fue contra los organismos provinciales y ahora vinieron y demandaron a una Cooperativa que no es un organismo público y a través del ropaje del derecho a la información plantean la suspensión de la tarifa.

El profesional externo contratado para atender esta situación particular destacó que, “personalmente está totalmente en desacuerdo como se aplicó el aumento de las tarifas”, recordando que hay fallos donde se establece que los aumentos deben aplicarse de forma progresiva, deben ser justos, graduales, y tienen que darse a publicidad y la corte resolvió eso tanto en 2009 durante el gobierno anterior como posteriormente ya con la presidencia del Ing Mauricio Macri, razón por la cual no está en tela de juicio ese tema y opinó que es totalmente deficiente el manejo que se está haciendo de un lado y del otro el manejo de las tarifas, perjudicando fundamentalmente a la gente de menores recursos, opinó.

Sobre que basa la Asociación el pedido del amparo?

En este caso la Asociación de Consumidores Entrerrianos lo que hace es cambiar el rumbo de las acciones que le fueron rechazadas en Paraná e inmediatamente el profesional, hizo mención a las causas como Bioter u otro juicio promovido contra la Cooperativa El Quebracho, entre otros, y en todos esos casos fueron rechazados, enfatizó.

Porque no prosperará la acción de fondo pretendida por la Asociación?

Porque se vencieron los 15 y 30 días donde correspondía hacer las objeciones luego de la Audiencia Pública convocada en Buenos Aires y promover el amparo.

El STJ tiene dicho que, cuando son temas delicados y complejos que requieren mayor prueba, análisis y debate no procede el amparo

A esto se suma la Corte Suprema que tiene dicho que cuando existen otros procedimientos administrativos idóneos no va la vía del amparo.

Acá el marco regulatorio energético provincial preve un recurso administrativo ante el EPRE y es la resolución que allí se dicte, es cosa juzgada material, sin necesidad de ir ante el poder ejecutivo provincial para acudir a la justicia, razón por la cual esos tres fundamentos serían objetables como para que se haga lugar a la acción de amparo, detalló Beheran.

Derecho a la Información

Según explicó este derecho se agota con la información misma. No puede tener como efecto que a través de la información que se le pretende extraer a una cooperativa, le suspendan las tarifas ordenadas por el ámbito nacional.

Entonces si se promueve el amparo por el “derecho a la información” hay tres soluciones :

1) Cuando corran traslado, si la Cooperativa dice al Juez “yo informé y publiqué” ahi se termina y hay que rechazar el amparo con costas al que promovió el amparo.

2) Si había omitido publicar y en el interín del tramite del amparo, se publica lo reclamado, el Juez tiene que declarar la cuestión abstracta e imponer las costas a la Cooperativa por no informar en tiempo

3) Y si no informó el Juez le tiene que otorgar a la Cooperativa un plazo de diez días para que cumpla con informar.

Por lo tanto ahí no hay correlación con el derecho a la información de una cooperativa del interior del país que se pretenda modificar el cuadro tarifario o evitar el aumentar el precio de la tarifa dispuesto por un organismo nacional.

Todas estas son las objeciones que a planteado la Cooperativa en su descargo ante la Justicia para pedir el rechazo a la acción de amparo, señaló el abogado Roberto Beheran.

La institución eléctrica también acompañó al descargo los elementos de prueba(audios, videos, publicaciones en diarios) respecto a la publicidad informativa al respecto.

Para el abogado está Asociación de Paraná omitió decir todos los casos que le venían saliendo en contra y lograron un efecto importante con la medida cautelar sin advertir que la ponen en un brete a la Cooperativa.

No se cual será la decisión final de la Cooperativa, pero si no paga a CAMMESA no le vende energía sino paga se corta el subsidio para 12.000 personas que lo reciben mes a mes. Y a su vez tiene que aplicar multas y recargos. Y agregó, como certificando la correcta actuación de la cooperativa que, están publicadas las reuniones mantenidas con la Municipalidad, concejales entre otros, y donde hace mas de 30 días a pedido de la municipalidad la Cooperativa difundió por medio de folletería en los carnavales de Concordia, donde se planteaba todo este tema.

Y se preguntó donde está la falta de información, e ironizó seguramente esta asociación que está en Paraná no escuchó o vió la noticia y se largan con este tipo de cuestiones que generan muchos inconvenientes e incluso pueden producir un daño económico. Dado que estas asociaciones están exentas de correr con gastos, multas, etc. por lo cual si se originara algún perjuicio a la Cooperativa Eléctrica serán los usuarios quienes deberán afrontar el mismo.

Definitivamente la Cooperativa Eléctrica no es órgano de decisión de aplicación solo cumple con la normativa superior nacional y provincial, remarcó.

El EPRE en su descargo particamente avalan en un 80% lo que expusimos desde la Cooperativa.

A las criticas y posiciones contrarias a las supuestas declaraciones lanzadas por algún integrante del Concejo de Administración, el abogado no quiso entrar en la disputa y se limitó a señalar que, “seguro se trató de una metáfora y lo real es que hay que buscar una solución sensata y ver realmente como es la situación, lo que ocurre también es que se viven momentos políticos y mucha gente quizás tiene intenciones de desembarcar en la cooperativa y se generan este tipo de cuestiones que sacan del rumbo lo que está en discusión en concreto.

Que hacemos promoviendo un amparo contra la Cooperativa cuando el Defensor del Chaco y Misiones están promoviendo acciones contra el Gobierno Nacional, sugirió.

Ahora resta esperar que el juzgado abra prueba o se dicte sentencia, y una vez que dicte sentencia hay 24 hs. para apelar y tres días para fundamentar y va al Superior Tribunal de Justicia pero dijo que es un proceso que no lleva más de 30 días.

“No soy el dueño de la verdad, todo lo que hice y expuse en el descargo en basado en fallos del Superior Tribunal de Justicia”, finalizó Roberto Beheran.