Paritarias: Galimberti, salió a desmentir lo que se dice

En la jornada de este miércoles medios de comunicación locales dieron a conocer una noticia, que incluye declaraciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chajarí donde se indica que el municipio, en la persona del presidente Municipal, Pedro Galimberti, comprometió un incremeto salarial del 20% hasta mitad del año en curso.

Estas declaraciones son apresuradas y no se ajustan a la verdad, ya que en la reunión mantenida con el Intendente se consideraron distintas posibilidades sin llegar, al menos hasta el momento, a un acuerdo paritario que permita aseverar esta situación como consumada.

“Este lunes recibí a dirigentes de la expresión local de ATE, con quienes mantenemos un diálogo fluído, de la misma manera que lo hacemos con la otra expresión gremial municipal, pero la confirmación que se da no es tal, ya que este asunto seguramente se terminará de definir a partir de diferentes variables y también previo acuerdo con el otro espacio gremial que aglutina a trabajadores no nucleados en ATE”, expresó el Intendente Galimberti.

El Presidente Municipal hizo mención, además, que entre las variables a considerar se tendrá como referencia los ofrecimientos que se hagan a nivel nacional y provincial, el índice de inflación proyectado para el corriente año y los acuerdos que se establezcan entre los demás jefes comunales de la provincia de Entre Ríos.

“Desde el Gobierno de Chajarí venimos trabajando, en lo que va de nuestra administración, por recuperar el salario municipal y dimos suficiente prueba de ello. En 2017 los aumentos incluso estuvieron 2% por encima de la inflación y también ofrecimos un premio estímulo anual de $2000, cuando muchos municipios y la misma Provincia no lo hicieron”, recordó Galimberti.

El Intendente pidió mesura y prudencia en el tratamiento del tema que genera expectativas naturales en los 578 agentes de planta que trabajan en el municipio, y también señaló que “trataremos de hacer el máximo esfuerzo por lograr el mejor acuerdo posible con el personal pero también tenemos que ser prudentes y responsables, porque lo que se pone en juego son recursos de todos los vecinos contribuyentes de la ciudad, que nos eligieron para realizar una administración eficiente”, expresó el Intendente.

Galimberti destacó, además, que independientemente de los porcentajes lo más importante es que los trabajadores y sus representantes saben que el diálogo es nuestra forma de acción política y que siempre estamos abiertos a buscar las alternativas que redunden en mejoras para la familia municipal, incluso con paritarias cerradas, como lo hicimos en diciembre pasado, donde incrementamos un 5% los salarios por fuera de lo acordado inicialmente”.

Finalmente el Presidente Municipal expresó que no es viable hablar aún de porcentajes, ya que para poder avanzar en este sentido resulta necesario que el Concejo Deliberante local de tratamiento y aprobación al presupuesto municipal del año 2018 que fue presentado en septiembre del año pasado y que aún no fue aprobado ya que no tiene despacho de la Comisión de Hacienda del poder deliberativo local.