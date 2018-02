Piana le pidió a Benedetto que solucione el problema de riego que tienen en Villa del Rosario

El senador provincial, Miguel Piana (Federación-Cambiemos), se reunió con el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Luis Benedetto, con quien dialogó sobre la necesidad que la zona rural de Villa del Rosario, de que se solucionen los problemas que presenta el sistema de riego.

“Existen muchos problemas con el sistema y la empresa que tiene a su cargo el riego, no da respuestas, se fue y no volvió a terminar la obra, por eso, me reuní con el ministro para que se le respuestas. Como primera medida, se dispuso a hacerle un contrato a tres personas para que trabajen ahí”, explicó al término de la audiencia, el senador Piana.

Una de las personas que cumplirá tareas en Villa del Rosario en el sistema de riego, es el ingeniero Luciano Labriola, quien acompaño al senador a la reunión con Benedetto. “También se proveerá de herramientas y un vehículo para andar en la zona y así, poner en marcha todo el sistema de riego en la zona rural.

“Nos prometieron que en las próximas horas se estará trabajando en la zona y se colocarán al pie de la obra, los regantes”, dijo Piana.

Al encuentro de Piana con el ministro además de Labriola estuvo presente, Cristian Gietz, de la Dirección de Hidraulica de la provincia.

El sistema de riego de Villa del Rosario, si bien está operativo desde hace pocos días, había presentado algunos inconvenientes. A través de esta obra, 90 fincas productoras de citrus accederán al agua. Dichas fincas cuentan con cañerías y medidores en sus campos, quedando la decisión de conexión al servicio en manos de cada uno de los productores.