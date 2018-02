Rastelli, confirmo que se hizo una limpieza de aquellos que solo pasaban a cobrar por la Cafesg

El vocal de la Cafesg, explico que el Ministro Benedetto, junto al gobernador de la provincia, han tomado esta determinación, con el objetivo de dar muestras que se pretenden recuperar los excedentes de lo que genera la represa de Salto Grande, “pero esto también está en consonancia con lo que pidió el presidente Macri”, indico, Ruben Rastelli (Cambiemos).

En la nota brindada a radio UNO Federación, Rubén Rastelli, dijo que de los excedentes de Salto Grande que han recibido, los cuales rondan unos 20 millones de pesos, la Cafesg ha decidido realizar pequeñas obras en distintas locales de la región, “sobre todo algunas que hace tiempo que las vienen planteando”, comento.

Luego, el ex concejal de la ciudad de Federación, se refirió a la publicación de 7Paginas, en la cual se dio a conocer la nómina de personas que seguían cobrando en Cafesg, y pertenecían a otras dependencias del gobierno provincial, cuando anticipo que “abra un replanteo sobre este personal, ya que hubo un achique en ese sentido”, señalo, Rastelli, quien tras esto aclaro que esto fue decidido directamente por el Ministerio de planeamiento a cargo del Ministro Luis Bnedetto, “quien junto con el gobernador, creyeron que es una buena manera para dar algún tipo de señal, debido a la situación económico que se tiene en la Cafesg, y recuperar los excedentes y en consonancia con lo que plantea el presidente Macri”, acentuó.

En cuanto a los reclamos por el aumento de la tarifa eléctrica, menciono que primero evaluaran la situación en el seno de la comisión administradora de los fondos excedentes de Salto Grande, para dar una opinión unificada, aunque anticipo que el gran debate se debería dar en abaratar los costos reduciendo los gastos de transporte que se paga por la energía que se produce en nuestra región. “Tampoco hay que descartar el sueño de que la represa pase a ser parte de la provincia”.

Proyecto para la UADER

En otro párrafo de la entrevista radial, y luego editada por 7Paginas, Rubén Rastelli, hace mención al proyecto ejecutivo que realizado por especialistas de la Cafesg, a pedido de las autoridades de la Universidad de Entre Ríos (UADER), “ya que la sede en nuestra ciudad no es de las mejores, donde los espacios no son los adecuados-añadiendo- que cuando fuimos a buscar si había algún antecedentes; prácticamente no había nada, por eso que los vocales de Cafesg, hemos tomado la decisión de avanzar con ese proyecto”, apunto, al tiempo de adelantar que el mismo está pensado “a una universidad de aquí a 30 años hacia adelante”.

Obras en Federación

“Tuve la oportunidad de plantear el problema de la calle Porteiro de Flores, donde cada vez que hay lluvias abundantes genera serios inconvenientes para los vecinos, por eso que días atrás tuvimos la visita del director de hidráulica de la provincia, ingeniero Carlos Víctor, quien nos confirmó que ellos van a realizar esta obra, más una obra de cordón cuneta e iluminarias para el barrio San Cayetano”, anuncio, Rastelli, a la vez de confirmar que las mismas se realizaran en el transcurso del 2018.

Fuente: 7Paginas