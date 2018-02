Ricardo Bravo y el Ministro Luis Benedetto recorrieron obras

Este martes como estaba previsto llego a la ciudad de Federación, el Ministro de Planeamiento e Infraestructura Luis Benedetto, quien junto al jefe zonal de arquitectura, recorrió varios establecimientos educativos.

En su paso recorrió obras que lleva adelante la zonal de Arquitectura, viendo el avance de la escuela N°68 “Prefectura Naval Argentina” como de varias reparaciones menores que se llevan adelante en otras instituciones escolares.

Su visita a parte de esto, se centró en la construcción de una nueva escuela la EDJA N°3 gestiones que viene realizando Ricardo Bravo desde su área, la cual el ministro luego de reunirse con el intendente y demás funcionarios para charlar temas de carácter municipal, prosiguió junto al Jefe Zonal en recorrer la manzana 930 la cual estaría afectada a la nueva institución, luego antes de finalizar, se recorrió la escuela Normal N°5 “D.F.S” ya que en la misma se pretende hacer una cubierta de techo; finalizando con una visita a la escuela N°68 “Prefectura Naval Argentina” como de varias reparaciones menores que se llevan adelante en otras instituciones escolares.

“Esto es un gran avance, que el Ministro pueda ver con que problemáticas edilicias estamos trabajando desde la Zonal; es lo que le había pedido el pasado jueves cuando me reuní con él en Paraná, donde acordamos su visita a nuestra ciudad, para mostrarle las necesidades que estamos atravesando, algo que vengo charlando con Luis desde hace un tiempo como la construcción de un edificio para la EDJA N°3, que es de suma urgencia ya que al no tener edificio propio en donde funcionar, no lo pueden hacer cómodamente”, remarco Ricardo Bravo.