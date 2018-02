Tarifa eléctrica: Frigerio responsabilizo a los gobernantes que tuvo Entre Ríos

El Ministro del Interior, afirmo que el gran problema que tienen los entrerrianos, es que por muchos años sus gobernantes tomaron decisiones equivocadas, muy distintas a otras provincias, donde los vecinos pagan por el consumo de energía, cifras menores. Rogelio Frigerio, le recordó a 7Paginas, que en Entre Ríos, todo lo que ingresa por regalías va a rentas generales, producto de una provincia que está muy complicada. Además, sostuvo que la compra directa a Salto Grande no es la solución del problema, y pidió sinceramiento para encontrar una solución.

Para el Ministro Rogelio Frigerio, las decisiones sobre cómo utilizar los fondos excedentes que generaba la represa de Salto Grande, fueron mal utilizados por mucho tiempo, “donde tendrían que haber ocurrido dos hechos concretos, como pasa en otras provincias, con situación similar; uno es obras de infraestructura para toda la región, y lo otro es el subsidio de la tarifa eléctrica, como el caso concreto de la provincia de Corrientes, cuyos habitantes y empresas, tienen una tarifa eléctrica mucho más baja, pero lamentablemente, por muchos años de mala política y de malas decisiones no se utilizaron los recursos para hacer obras y subsidiar tarifas”, señalo.

Luego, el Ministro del interior, le recordó a 7Paginas, que esta gestión duplico el valor del megavatio, cuando elevo de 120 a 240 pesos, “pero eso tampoco se ha traducido en mayores obras o subsidios de la provincia, sino que directamente va a las rentas generales, de una provincia que está muy complicada, después de muchos años de pésimas decisiones de políticas públicas”, apunto.

Y acoto, que “la electricidad se vende a un mismo precio en todo el país, algo así como de 0.90 centavos el kilowatts, mientras que los entrerrianos reciben una tarifa de 4 pesos el kilowatts, entonces ese incremento en el precio es por la acumulación de impuestos provinciales, y también tasas de algunos municipios”, explico, al tiempo de indicar que “llego el tiempo de discutir eso de cara a la sociedad, y ver cómo podemos darle alivio a los entrerrianos; bajando los impuestos y las tasas, y también utilizando los recursos de Salto Grande para lo que corresponde, como obras que mitiguen por todo lo que es la construcción de la represa y subsidios a la tarifa eléctrica, para que no se ese contrasentido, a esos vecinos que ven que muy cerca hay una represa que es generador de electricidad, y acá se paga una de las tarifas más altas del país-agregando- que es hora de decirle a verdad a la gente, porque es la única manera de encontrarle una solución a este problema que hoy sufre la gente común; los ciudadanos de a pie, que siempre tiene que sufrir las consecuencias de las malas políticas públicas que se han tomado en esta provincia”, grafico.

La compra directa a Salto Grande, no es la solución

Fue lo que le respondió a 7Paginas, Rogelio Frigerio, cuando se le pregunto si, comprando directamente a Salto Grande, se abarataban los costos del traslado de la energía eléctrica que se genera justamente en la región, “ya que no se resolvería el problema, porque evidentemente el mismo no pasa por ahí, sino por el sobre costo que tiene Entre Ríos, frente a otras provincias del país; básicamente por impuestos y por otro lado, por la mala utilización de los excedentes y las regalías que percibe la provincia y que van a rentas generales y no para subsidiar el costo de la energía”, enfatizo.

Fuente: 7Paginas