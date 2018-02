Vuelve el stand up en Pueblo Viejo

El domingo 18 de febrero, a las 21 hs., en Pueblo Viejo se presentará “Con el perdón de los presentes”, un nuevo espectáculo de Nacho Koornstra, miembro de Litoral Stand Up Comedy.

En este caso, el actor presentará una hora de sus mejores monólogos, luego de más de 3 años de funciones ininterrumpidas, y en un show de puro stand up.

La entrada es de $100.-, con descuento para estudiantes y jubilados $80.- Dado que la sala de Pueblo Viejo (Alem 230. Concordia) tiene capacidad limitada, se aconseja adquirir anticipadas a $80.- a la venta en La Púa Instrumentos (San Martín 56, 4227834).

Nacho Koornstra es actor y productor independiente. Ha realizado cientos de presentaciones de rutinas cómicas en varietés, eventos sociales, convenciones de circo y festivales. Es miembro, además, de la compañía “Tocomochos” y coordina el ciclo de espectáculos de Bar “Variedades y Humor”. Dirige teatro y es docente.

Litoral Stand Up Comedy es un grupo de comediantes que trabaja desde 2014 con más de cien funciones en Paraná, Concordia, Federación, Chajarí, Hasemkamp, Viale y Santa Fé. Además organiza talleres y presentaciónes de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia. Entre ellos: Señales de Humor (Germán Ven, Gabriel Gómez y Gustavo Valiente), Federico Simonetti (Bs. As.), Brian Rullansky (Bs. As), Noelia Custodio y Sta. Bimbo(Bs. As.), Guillermo Selci (Bs. As.) y Luis Rubio (Rosario). En junio 2017 organizó el primer Festival de Stand Up del Litoral con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.