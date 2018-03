Al concejal Cuberli, lo quieren rajar del PRO

Dirigentes del PRO Concordia, presentaron una nota al presidente del partido a nivel local, Roberto Niez, quien dio lugar al pedido y elevo el mismo a las autoridades provinciales. Ahora esperan que sea convocado para que explique porque no da cuenta de sus actos y por el contrario, realiza acciones junto al PJ local, sin consultas previas.



Según pudo saber 7Paginas; el malestar de los dirigentes y cuadros políticos del PRO Concordia, con el concejal Sebastián Cuberli, comenzaron cuando el edil empezó a no ser parte de las reuniones periódicas de este partido.

Incluso, afirman que el concejal no marco tarjeta en las visitas de los funcionarios nacionales a Concordia, pero sin embargo se mostraba públicamente con funcionarios locales del PJ y hasta expulso al militante del PRO, Marcelo Ocampo.

Fue así que frente a esta situación, los dirigentes y militantes del PRO Concordia, presentan una nota al presidente local de este partido, Roberto Niez, quien eleva la misma al tribunal de disciplina, que está a cargo de la diputada nacional por Entre Ríos, Yanina Gayol; la que ahora deberá convocar a Cuberli, para que explique porqué se comporta como un Peronista. Algunos afirman, que el edil del PRO, terminara por no dar explicaciones, y si avanzara en la conformación de un bloque unipersonal.

“Yo no hice nada malo”

Luego de que se dilucidara la incógnita sobre la versión de que el bloque del PJ, propondría a Sebastián Cuberli, para el cardo de vicepresidente segundo del HCD, y que el Justicialismo termino por respetar lo que propuso Cambiemos, el edil del PRO Concordia; abriendo el paraguas, dijo que los concejales se deben involucrar un poco más, “como yo lo hice este verano con el Ente del carnaval”, remarco.

Pero a la pregunta de que parecía un Peronista más trabajando para la gestión municipal, respondió, “a mí me eligió la gente para que trabaje, y hoy la gente necesita que uno trabaje, así que quien cree que son Peronista que lo piense de esa manera, porque yo sobre todas las cosas tengo puesta la remera de la ciudad de Concordia”, aseguro.

Sobre la posibilidad de que forme un bloque unipersonal, Sebastián Cuberli, negó esa posibilidad, pero a la vez sembró dudas, cuando expreso “si al partido no le gusta lo que yo hago; creo que me lo va a decir, pero se estarían contradiciendo con nuestro presidente Macri, cuando pide que nos pongamos a trabajar, y acá yo no hice nada malo, solo me puse a trabajar por mi pueblo”, enfatizó.