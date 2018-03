Cresto: “Más que los datos del INDEC, nos preocupa que siga aumentando la pobreza”

Los números del INDEC difundidos en estos días indican que en la comparación interanual del último trimestre de 2016 al último trimestre de 2017 en materia de desocupación, Concordia muestra un leve descenso. Baja de 5,6 % a 4,6 %. El informe fue tomado con moderado optimismo en el municipio local.

Al respecto, el intendente Enrique Cresto expresó: “en la realidad del día a día, lo que se ve es otra cosa. Más que los datos del INDEC en cuanto a desocupación, nos preocupa que siga aumentando la pobreza. Si la gente tiene trabajo, pero el costo de vida sigue aumentando, son muchos más los que caen bajo la línea de pobreza. Al subir la luz, el gas, la canasta básica, cada familia tiene que gastar más para no ser pobre. Y la situación es mucho más grave para el que no tiene empleo. Evidentemente estamos muy lejos de los niveles de desocupación de la crisis del 2001, cuando los índices superaban el 20 %, pero lo que vemos en cuanto al crecimiento de la pobreza nos preocupa mucho. Y ante esta realidad del aumento del costo de vida, que responde principalmente a indicadores macroeconómicos típicos de una economía en receso, las medidas que podemos impulsar a nivel local no alcanzan, no son suficientes”, argumentó.

El presidente municipal se encuentra participando del III Foro Iberoamericano de Alcaldes, en Mendoza, junto a líderes comunales de las principales ciudades de Latinoamérica y España. Los ejes rectores de este encuentro son el crecimiento sostenible de las ciudades y la profundización democrática, a partir de fortalecer las instancias de participación ciudadana.

“El desarrollo sostenible es uno de los principales debates a nivel mundial. Cuidar el ambiente, crecer y promover el desarrollo humano. Cuando nosotros hablamos de cambiar la matriz de desarrollo de Concordia no solo estamos viendo la foto que hoy muestra el INDEC, estamos analizando la evolución económico social de nuestra ciudad y pensando en lo que viene en las próximas décadas”, refirió Cresto.

Las tarifas eléctricas son claves para el desarrollo

Para el Intendente, lo importante es “conocer y comprender los ciclos económicos y como repercuten en Concordia. Cuando la economía viene con viento a favor Concordia está en inmejorable condición de crecer. Cuando hay recesión y caída del consumo y la producción somos muy vulnerables. Por eso nuestro mayor esfuerzo está en gestionar y reclamar medidas que impacten fuertemente en el desarrollo de las economías regionales y la posibilidad de un proceso de industrialización sostenido en el tiempo. La problemática energética es un tema que requiere urgente atención en los niveles donde pueden tomarse las decisiones que posibiliten una tarifa eléctrica diferenciada para la región y que la luz cueste menos tanto para la industria como para los hogares de los concordienses. Es una herramienta importantísima para el desarrollo. Nosotros estamos persiguiendo estos objetivos desde que comenzamos nuestra gestión”, remarcó Cresto.

“Tenemos que hacer todo lo que podamos para que Concordia sea una ciudad fuerte y pujante que no dependa de los ciclos económicos. Eso es lo que realmente va a impactar en los niveles de pobreza estructural, que son los indicadores que nosotros venimos siguiendo prioritariamente, porque atrás de cada cifra que difunden las encuestas hay familias que sufren. En este escenario difícil, es donde más presente tiene que estar el Estado y con soluciones que no pueden esperar a mañana”, concluyó.