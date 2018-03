Daniel Rossi estrena sello político y empieza a recorrer la provincia seduciendo vecinalistas

El ex vice gobernador y cuatro veces intendente de Santa Elena asistió este lunes al Salón de Acuerdos del STJER, donde se constituyó el Tribunal Electoral (con la presencia de 4 de sus 5 miembros) y obtuvo la presoneria juridica provisoria del Partido Politico “Juntos Por Santa Elena”, expresion municipal que buscara integrar una confederacion junto a otros vecinalistas para plantear una propuesta local y provincial en 2019.

El dirigente Santaelenense concurrió acompañado de la Presidente del Partido Patricia Diaz y del apoderado Dr. Carlos Guillermo Reggiardo, la audiencia fue celebrada por el Presidente del STJER Dr. Emilio Castrillon, la Vocal Dra. Susana Medina de Risso, Maria Andrea Morales, El senador Aldo Ballestena, la representante de Ministerio Publico Fiscal, El Secretario Electoral de la Pcia. Dr. Agustín González y el apoderado del PJ Dr. Rubén E. Cabrera, quien no opuso objeciones.-

Luego de la audiencia de rigor, se labro el acta y se le hizo entrega a apoderado de las fichas de afiliación, que comenzara esta misma semana.-

El ex Vicegobernador, en un breve contacto con la prensa manifestó que sin perder su condición de peronista, la realidad del PJ hoy lo aleja del partido y obliga a canalizar el reclamo de miles de entrerrianos que lo acompañaron en su departamento para las legislativas a través de expresiones locales. Contó que viene recorriendo la provincia y el 27 de Marzo en el Sindicato de Dragado y Balizamiento de Parana junto a otros referentes que han elegido este camino harán el primer convite provincial del que participaran Emilio Martínez Garbino (GGCHU), Luis Diaz (Parana), José Zuluaga(TALA), Hernán Javier Blazquez (Parana) Rodolfo Pérez (Nogoyá), Arnaldo Erpen (C. del Uruguay) Carlos Suparo (Gualeguay), Carlos Reggiardo (Victoria) ademas de seguro contar con referentes de Concordia, Colon, Villaguay y Federación, a los que seguramente se irán sumando muchos mas ya que el PJ no contiene a quienes fuimos críticos del proceso Kirchnerista que en la provincia comando Sergio Urribarri, por el que hoy la provincia quedo condenada a ser inviable y a depender de la buena relación con Nación, realidad que Bordet blanquea a medias, ya que el fue parte de esa fiesta por la que hoy estamos pagando los platos rotos.-

Finalmente dijo que no espera una ley electoral provincial exenta de trampas del oficialismo para retener la provincia, cuestión que hoy es muy difícil de que suceda, ya que la gente no le cree ni a Urribarri cuando recorre la provincia como si nada pasara, ni a Bordet que no se anima a hablar, lo manda a hablar a KUEIDER como si hubiesen venido en un plato volador a arreglar los problemas que ellos mismos generaron.