Daniel Urribarri, Pedro Báez y Germán Buffa, procesados

El Dr. Gustavo Maldonado, Juez de Transición Nº 2 de Paraná, dio a conocer la Resolución tomada el día de ayer, miércoles 28 de febrero, por la cual dictó el Procesamiento de Sergio Daniel Urribarri, Pedro Ángel Báez y Germán Esteban Buffa, en el marco de la causa Nº 48904, donde se los investiga por el presunto delito de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, según se informó a 7Paginas.

El juez de Transición número 1 de Paraná, Gustavo Maldonado, decidió procesar al ex gobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y al presidente de la firma Global Means SA, Germán Buffa, en la causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de la publicidad oficial durante la administración urribarrista. La decisión la adoptó pasadas las 20 de este miércoles, tomando como base la imputación que había hecho el año pasado la fiscal Viviana Ferreyra y fue notificada a los abogados defensores de cada uno de los imputados. La denuncia había sido formalizada por el ex diputado nacional de la UCR-Entre Ríos, Jorge D’ Agostino, en el 2013.