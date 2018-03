Donación de libros a la Biblioteca del PJ

El ex titular de la Delegación Argentina de CTM y ex titular de Enersa, Juan Carlos Chagas, estuvo en la sede del Consejo Departamental del Partido Justicialista de Concordia, oportunidad en la que dialogó con los militantes que se encontraban presentes sobre la situación actual del peronismo. Fue recibido por el Presidente del Consejo Departamental, el ex Intendente Juan Carlos Cresto, quien recibió de parte de Chagas una donación de libros que realizó para la Biblioteca del Partido.

Este material se suma a los libros con los que ya cuenta la Biblioteca partidaria, la que es de libre consulta para cualquier afiliado y simpatizante peronista de la ciudad, pudiéndose acercar a la sede en calle Güemes 317 (casi Laprida).