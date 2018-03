El club de Leones se expande con actividades y programas en Federación

La presidenta del Club de Leones en la ciudad de Federación, Dra Dolores Carballo Tajes, explicó la firma del convenio de complementación turística en el marco de la Ley Nacional de Turismo, entre el Club de Leones 02, que incluye seis provincias entre las que se encuentran Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe y la Municipalidad de Federación donde estuvieron refrendando el intendente de Federación Carlos Cecco, el secretario de Gobierno y Hacienda Pablo Liberatori, la Secretaria de Turismo Graciela Racedo y la ATF (Asociación de Turismo).

“La iniciativa consiste en que el Club de Leones pone su capital, que son sus miembros al servicio de la difusión de las actividades y de los prestadores de servicios con lo que cuenta la ciudad de Federación, a su vez estos les ofrecen un beneficio que quedan a criterio del comerciante, pero el Club de Leones Local le aportan una suma mensual de 120 pesos para que lleve a cabo actividades programadas en la localidad” enumeró.

En el programa radial Índice de Noticias que se emite los sábados de 10 a 12 horas, la titular de la institución puntualizó: “De este modo complementamos la actividad turística, además generamos recursos y fundamentalmente formamos la conciencia de colaboración con las necesidades locales por parte de los prestadores de servicio y de los comerciantes. El club de Leones cada tres meses informaría cual fue el monto recaudado, que por otro lado se encargaría en principio el mismo cobrador del Centro de Comercio y de la Asociación de Turismo. El destino de lo recaudado será para los programas y actividades que tiene el Club al servicio de distintos sectores de la comunidad” puntualizo.

La doctora Dolores Carballo Tajes mencionó que el Club de Leones tiene varias líneas de trabajo que están prescriptas dentro de la actividad de la fundación internacional: “la primera de ellas que comienza, que ya está en curso, es lo que se llama el concurso Cartel de la Paz. Se trabaja el concepto de paz, este año vinculado a la importancia de la bondad y como resultado de ese trabajo los chicos elaboran dibujos que compiten entre ellos. Se eligen uno por ciudad o tantos como concursos se organicen dentro de la localidad. Esto se eleva al Distrito y de este al Multiple que reúne todos los Distritos de Argentina. Posteriormente al certamen internacional otorga 5000 pesos para el que gane a nivel mundial. El objetivo principal es que con este certamen se trabaja el concepto de La Paz y se trata de ir incorporando nociones, conductas, actitudes vinculadas al tema en concreto del año que gira en torno a su título” puntualizó.

La presidenta del Club de Leones mencionó la relevancia de la campaña de la Lucha contra la diabetes o la del acompañamiento al diabético: “en el mes de marzo bajaremos material informativo para ser transmitido a la comunidad. Se apunta a buscar multiplicadores para que se vaya poco a poco modificando modos de vivir, fundamentalmente de alimentarse pero también corrigiendo hábitos que no benefician al estado de salud y que por otro lado especialmente está vinculado a evitar prevenir la diabetes o acompañar al diabético” preciso.

“La otra campaña que también está vinculada la fundación internacional – siguió Dolores Carballo Tajes- es la promoción de la importancia visual que es tomar conciencia de la calidad que es cuidar nuestros ojos, prevenir depende de las diferentes edades, cuáles son las situaciones que ponen en riesgo nuestra salud visual y trabajar con los niños en las escuelas para ver lo que ven porque en realidad no saben si ven bien, un adulto se va dando cuenta cuando va perdiendo la visión, un niño que tiene ese problema generalmente cree que el mundo es como lo ve, no sabe que no lo ve, entonces despertar esa conciencia en los papas y en los niños colaborando en lo que este en nuestro alcance para resolver los problemas que se puedan ir presentando” aseveró.

Entre varios temas que sintetizan las numerosas acciones realizadas en el 2017 y la planificación de las actividades para el presente año sobresalió la campaña para mitigar el hambre: “esto significa todas aquellas acciones que conduzcan a colaborar con la satisfacción de las necesidades alimentarias de los que la necesiten. En este marco en el 2017 trabajamos con el inta y llevamos a cabo dos hornos ecológicos en dos instituciones que esperamos les haya resuelto útil y este año veremos si continuamos con ese línea de trabajo o implementamos una nueva” concluyó.