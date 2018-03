El municipio continúa firme frente a la presión de los carreros

Este martes un grupo de carreros se movilizó al Palacio Municipal, en disconformidad con las medidas que se vienen tomando respecto al Programa de Erradicación Progresiva de la Tracción A Sangre (TAS). Los carreros fueron recibidos por funcionarios municipales quienes ratificaron la decisión tomada e informaron sobre las gestiones que se están realizando y las alternativas que tendrá cada uno los actuales usuarios de “tracción a sangre” (carros con caballos).

“Estuvimos reunidos recibiendo a los carreros, junto a la gente de Seguridad Ciudadana, de Desarrollo Humano y de Tránsito, que es el equipo que conformó el Intendente para atender esta problemática que es muy particular”, señaló Martín Armanzqui, Coordinador General de la Unidad de Desarrollo Ambiental (UDAAPA) de la Municipalidad. “Es una cuestión social que se arrastra de años, pero es fuerte la decisión política del Intendente Cresto de trabajar seriamente en este tema y solucionarlo definitivamente”, enfatizó. “Les informamos de las gestiones que hemos estado realizando ante Nación, y de cómo estamos avanzando con este programa de erradicación de la Tracción a Sangre”, dijo.

“Tenemos un registro de aproximadamente 500 carreros, y se están realizando entrevistas personales, de uno por uno, para evaluar la condición de cada uno en particular, y ver cuál es la mejor solución a implementar en cada caso, dada su condición económica, familiar, y también por el tipo de uso que le da al carro, si realiza flete, si llevan piedra y arena, o si recolectan residuos para recuperar y comercializar”, explicó Armanazqui.

“Siempre que se plantea un cambio hay resistencia, porque se tiene miedo a lo que pueda pasar o porque no se comprende bien qué es lo que se está haciendo”, continuó señalando el funcionario. “Hay muchos que manifiestan y reconocen que hacen un mal uso del carro, no son todos”, dijo, “hay restricciones claras, no se puede circular con el carro en la zona céntrica, no pueden transitar menores, no se puede maltratar a los animales. Son distintos aspectos de una problemática compleja, y estamos trabajando para que se cumplan las ordenanzas”, sostuvo.

“Esta semana estaríamos terminando de realizar las entrevistas individuales, y así tendremos un informe final, de toda la situación, lo que nos permitirá continuar las gestiones ante Nación y hablar en concreto de las distintas alternativas y propuestas, según cada caso”, adelantó. “Hay una firme decisión de avanzar progresivamente en la erradicación de la tracción a sangre (TAS), y de brindar una solución a cada familia. En eso estamos trabajando y son cambios que se están dando y que aunque algunos no quieran, se va avanzar, para beneficio de todos”, concluyó.