Familiares y amigos de Sebastián Briozzi se van a encadenar en la plaza

Familiares y amigos del joven Sebastián Briozzi asesinado en un presunto gatillo fácil, le confiaron a 7Paginas, que este martes se van a encadenar en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Concordia, para pedir que la justicia deje de dilatar el juicio oral y público y condene al policía Antonio Acosta; quien actualmente tiene prisión domiciliaria.

Cabe recordar, que la víctima, Sebastián Briozzi, en la mañana del 24 de septiembre del 2016, tenía 20 años y estaba acompañado por Pedro, su hermano mayor, cuando en una persecución policial en San Luis y Quintana fue alcanzado por el sub Oficial Acosta y un acompañante.

Al respecto, Pedro, dijo que después de un año y medio de esperar “estamos cansados de que siempre pongan piedras en el camino, porque quedo muy claro que ese asesino tiene todo en su contra, por eso que no comprendemos que más pruebas quieren los jueces”, expreso, Pedro, al tiempo de anticipar que este martes, “nos vamos a encadenar en la plaza 25 de mayo, y hasta que no tengamos una respuesta no nos vamos a mover”, aseguro.