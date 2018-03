La provincia encara obras viales por más de 254 millones de pesos con fondos propios

El gobernador Gustavo Bordet rubricó este lunes los contratos para dar inicio a diferentes obras viales por un monto total de 254,4 millones de pesos. Los trabajos se ejecutarán con fondos provinciales en los departamentos Paraná, Concordia, Federal y Nogoyá.

“Estamos trabajando de manera ordenada y transparente. Todos estos actos se hicieron contemplando los debidos procesos administrativos a través de procedimientos electrónicos para los pliegos a los que todos tienen acceso”, subrayó el gobernador durante el acto realizado en la Casa de Gobierno, y mencionó que estas obras se realizan en un ciento por ciento con fondos propios afectados al mejoramiento de la traza vial.

“Son todas cifras millonarias que demandan un gran esfuerzo del gobierno”, remarcó Bordet. También convocó a “seguir por este camino”, trabajando en conjunto con los legisladores e intendentes, y resaltó de manera especial la importancia que tendrá el acceso a la escuela rural del distrito Chiqueros.

Los contratos firmados este lunes con las respectivas empresas adjudicatarias son para dar inicio a obras en diferentes departamentos de la provincia y demandan una millonaria inversión que afronta el gobierno provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

Se trata del bacheo de los accesos a La Criolla y Los Charrúas, en el departamento Concordia, por un monto total de 10,4 millones de pesos; y en el acceso a Puerto Yeruá, en el mismo departamento, por 8,8 millones de pesos. A ello se suman la pavimentación nueva en la ruta provincial sin número en el tramo entre Oro Verde y Tezanos Pintos, del departamento Paraná, con una inversión de 82,99 millones de pesos; el acceso a escuela Nº 95, Santa María, en el distrito Chiqueros del departamento Nogoyá, con un presupuesto de 73,47 millones de pesos; y el bacheo y rehabilitación de la ruta provincial Nº 22, tramo Federal-Concordia, por un monto de 78,9 millones de pesos.

Bordet dijo que las obras que ejecutará el gobierno provincial son “largamente demandadas” por las comunidades que atraviesan las distintas rutas y accesos. “Aquí hay diputados y senadores que insistentemente habían pedido estas obras para sus departamentos. Es fruto también del trabajo en conjunto que venimos realizando con los intendentes de distintas localidades que tienen como cometido en algunos lugares nuevas conexiones o reparación, repavimentación y rehabilitación de accesos que estaban muy deteriorados”, manifestó el mandatario.

También saludó al personal de la escuela de Chiqueros que “largamente habían esperado esta obra y que nos habíamos comprometido. A veces no resulta fácil sortear los procesos burocráticos y administrativos pero pudimos llegar a este momento donde se asegura la concreción y financiamiento de la obra”.

Destacó además que “todas estas obras se realizan con fondos propios de Vialidad en un ciento por ciento, con recursos que afectamos al mejoramiento de la traza vial, entendiendo que hay un atraso grande en toda la red caminera de la provincia y si bien estas obras son importantes, hay muchas más que todavía nos quedan pendientes que trabajaremos para ir resolviéndolas”, afirmó y agregó que “lo importante es que cuando hay una programación, una consecución de ir tras los objetivos que nos vamos trazando, más temprano que tarde, logramos la concreción de las mismos”.

Hizo hincapié en que “tenemos que seguir trabajando por este camino” y mencionó que “los montos de las obras que se adjudicaron son todas cifras millonarias que demandan un gran esfuerzo del gobierno, más ahora que se decretó la emergencia agropecuaria y que no contaremos con el principal aporte para la reparación de caminos rurales que es el Impuesto Inmobiliario”.

Al respecto, afirmó que “todas estas obras cuentan con el respaldo presupuestario y los fondos previstos, porque queremos empezarlas y terminarlas, no lanzar licitaciones que después no sabemos si vamos a tener los fondos y que quedan truncas, no se pagan los certificados, hay demoras o tenemos que pagar redeterminaciones. Queremos empezar y terminar e ir pagando en tiempo y forma como lo venimos haciendo en las obras que estamos llevando adelante, que vienen a muy buen ritmo”.

Por último, convocó a “trabajar en conjunto, legisladores, intendentes. En el caso de las escuelas que pelearon muchísimo, todo el esfuerzo y lucha vale la pena: valoro mucho el trabajo que hacen las escuelas agrotécnicas, donde se trabaja con chicos que viven en zonas rurales, ya que en provincias como la nuestra, que tiene economías regionales, la mejor manera de sostenerla es formando y capacitando nuestros jóvenes”.

El acto se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y contó con la presencia de los ministros de Economía, Hugo Ballay; y de Gobierno, Rosario Romero; la titular de Vialidad, Alicia Benítez; legisladores nacionales y provinciales; y los intendentes de Federal, Gerardo Chapino; de Oro Verde, José Luis Dumé; de Tabossi, Néstor Landra; de La Criolla, Luis Passarello; de Los Charrúas, Ariel Panozzo; de Puerto Yeruá, Alejandro Cevey; el presidente de la junta de gobierno de Tezanos Pintos, Ángel Cappellacci; y directivos de las escuela Santa María y de la cooperadora; entre otras autoridades.

Detalles de las obras

En la ruta provincial entre Tezanos Pinto y Oro Verde, departamento Paraná, el plan de trabajos comprende obras básicas y pavimentación y será ejecutado por la firma Luis Losi. Se trata de una extensión cercana a los cinco kilómetros y representará una inversión provincial de más de 82,99 millones de pesos. También incluye la rehabilitación de las avenidas Los Cisnes y Los Eucaliptos en la ciudad Oro Verde.

En tanto, la rehabilitación de la ruta provincial Nº 22 va desde Federal hasta la autovía ruta nacional Nº 14, en uno de los ingresos a Concordia, en un tramo de 100 kilómetros, y se adjudicó a la empresa Luis Losi. La obra se ejecutará con fondos propios y la inversión alcanza los 78,9 millones de pesos.

Por su parte, la obra de acceso a la escuela Nº 95 Santa María en Distrito Chiqueros, departamento Nogoyá, comprende el enripiado de 7,7 kilómetros que se extiende desde la ruta Nº 30 hasta la escuela. Esos trabajos demandarán una inversión de 73,47 millones de pesos y serán realizados por la empresa OIC SA. También se prevé la construcción de terraplenes para el alteo del camino y alcantarillas. Como complemento se realizarán dársenas de hormigón armado en el empalme con la ruta Nº 30 y un sector de estacionamiento (playón) frente al establecimiento educativo. También se incorporarán elementos de seguridad como el uso de barandas metálicas para defensa de terraplén y señalización vertical.

Finalmente, los trabajos en los accesos a La Criolla y Los Charrúas, en el departamento Concordia, se ejecutan en el plan de mejoras en la seguridad en rutas e ingresos a localidades de la provincia. Se adjudicó a la firma José Eleuterio Pitón, por 10,43 millones de pesos.

En tanto, la obra de bacheo en el acceso a Puerto Yeruá se adjudicó a la empresa Luis Losi S. A, por un monto de 8,79 millones de pesos. Con este plan de mantenimiento se beneficia también la transitabilidad del sector productivo y turístico de la región.