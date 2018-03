Le cortaron la pierna al hombre de Federacion, que se hizo atender por un grano

Lamentablemente, y tal lo informado por 7Paginas; el cuadro del hombre de la ciudad de Federación, que se hizo atender en el hospital local, por un simple grano en una de sus piernas, y que fue derivado anoche de urgencia al hospital Masvernat, era tan grave que para salvarle la vida, tuvieron que amputarle una de sus piernas. Familiares le apunta a la mala atención que recibió en el hospital San José.

Lo que anoche fue informado por 7Paginas, fue confirmado esta mañana por familiares de Darío Silveyra; el hombre de 41 años, a quien lo atendieron en el hospital San José, por un simple forúnculo, en una de sus piernas.

Según el relato de un familiar; este vecino de la ciudad de Federacion, acudió al hospital San José, donde habría permanecido varios días, “donde lo único que hacían era realizar consultas con el hospital Masvernat, pero resulta que se estaba infestando cada vez más, hasta que se decidió trasladarlo a Concordia, donde anoche; ni bien ingreso al hospital, se nos dijo que debían cortarle la pierna de forma urgente, porque también tenía infestado hasta la espalda”, relato, este familiar.

Quien tras esto acoto, “para colmo la situación se complicó, porque al estar todo infestado la anestesia no le agarraba, y después que le cortaron la pierna, el parte médico fue de terror, porque nos dijeron que podría vivir horas, y gracias a Dios paso la noche; no lo tuvieron que entubar; no levanto fiebre, no tampoco tuvo presión, o sea que está estable-añadiendo- que donde está la herida se la dejaron abierta, para que el pus valla saliendo, pero es impresionante como esta todo infestado”, grafico, Marcelo Albornoz, su concuñado.

“Si se salva, lo hicieron acá en el Masvernat”, término diciendo.