Los escracharon tirando basura VIDEO

Cansados de que algunos inadaptados vengan de otros lugares de la ciudad a tirar basura frente al barrio Islas Maciel; una vecina registro con su celular, el momento cuando en una VW Suran Roja, dos hombres arrojan basura en el lugar.

La referente barrial del Islas Maciel; Graciela Enrique, se hartó de que persones lleguen en sus vehículos para arrojar basura, en el eterno basural que hay frente a este barrio.

“Con este video, quiero poner en conocimiento que hace años que venimos luchando con el tema de la basura, donde lamentablemente están los inadaptados de siempre, que con sus autos vienen y arrojan la basura frente a nuestras casas”, se quejó, la dirigente barrial.

Quien tras esto, pidió a los funcionarios municipales, responsable en este tema, “quienes siempre vienen a limpiar cada vez que los hemos llamado, pero algo hay que hacer con esta gente”, propuso la mujer, la que además, se lamentó que en dicha filmación no se visualizara el número de la patente del vehículo señalado.

Luego, apunto que el lugar elegido por estos dos hombres, para arrojar sus residuos, fue en calles Italia y Gualeguay, “por eso voy hablar con el intendente Cresto, para avanzar con la apertura de calle Gualaeguay y su continuación hasta Mario Gatto, para ver si así se termina este problema del basural”, anticipo.

Finalmente, Graciela Enrique, comento que se convive entre olores nauseabundos; no se puede estar afuera y lamentablemente no podemos salir a parar eso porque corremos el riesgo de que la situación pase a mayores, así que solo esperamos que las autoridades nos tengan en cuenta; porque parece que por ser pobres no tenemos derecho a respirar aire puro”, término diciendo.