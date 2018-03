Luego del apriete, los repudios para Dillelo

Por estos días se hizo viral un audio de la directora departamental de Escuelas, Griselda Dillelo, donde amenaza que realizara un sumario a los directivos y docentes de la escuela Vélez Sarsfield, si en el afán de reclamar ordenanzas para dicho establecimiento no van a clases. “Es un disparate que no quieran empezar las clases porque tienen problemas de ordenanzas; atrevidos son”, se escucha claramente, decir a la funcionaria provincial. Ahora los docentes, no solo se solidarizan con sus compañeros, sino que le recuerdan a Dillelo, por las diferentes falencias que atraviesa la educación en la ciudad de Concordia.

Con el título “Directora Departamental presiona a compañeros docentes”, desde el Colectivo de Trabajadores de la Educación repudiaron el “apriete” de la Directora Departamental de Escuelas de la ciudad de Concordia (Griselda Dillelo), esgrimido desde una red social y ya de público conocimiento, a un Directivo y Supervisor por reclamar ordenanzas para la escuela, expresa el escrito al que accedió 7Paginas.

¡Una vergüenza! Cómo la Directora Departamental denigra y amenaza por reclamar lo que por derecho corresponde para la institución y la comunidad educativa en general.

Nuestra solidaridad con los compañeros de la Escuela Vélez Sarsfield.

Cabe agregar que esta no es la única escuela que padece la falta de ordenanzas, situación que se suma las condiciones edilicias de ésta y de otras escuelas del departamento. Para muestra sobra un botón: el lunes se moviliza la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°36 “Juana Paula Manso” por la paralización de la obra escolar a la Dirección de Arquitectura Zonal Concordia. En ese mismo sentido se encuentra la Escuela N°8 “Don Augusto Niez”. Ambas obras datan de muchos años sin terminar. La frutilla del postre es la Escuela Belgrano Nº 57 que tendrá que desarrollar actividades en la Parroquia de la Merced (sí, en una parroquia) mientras refaccionan sus destartaladas instalaciones producto del abandono estatal.

Una vez más, queda en evidencia que al gobierno provincial y sus funcionarios no les importa la educación y las condiciones en las que están los alumnos. Además, amedrentan a los trabajadores que reclaman sus derechos. Dos caras de la misma moneda.

¡POR ESCUELAS DIGNAS!

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

COLECTIVO DE TRABAJADORXS DE LA EDUCACIÓN