Marcha en Concordia a 42 años del golpe cívico militar

Bajo la consigna “Memoria, verdad y justicia: ayer, hoy y siempre”, la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Expresos Políticos convocan para el sábado a las 18.30 a una movilización que tendrá como punto de partida el mural “Secuestro”, ubicado en calle Salta 346 y realizado en homenaje al militante concordiense Julio Solaga. Según supo 7Paginas, el recorrido de la movilización finalizará en Plaza Urquiza a las 20 para participar del acto institucional que todos los 24 de marzo allí se realiza.

La iniciativa de convocar este año a una movilización previa al acto de Plaza Urquiza surgió a raíz de la necesidad de darle mayor fuerza al pedido de Memoria, Verdad y Justicia, en un contexto sumamente desfavorable donde no solamente los juicios no avanzan sino que además desde el poder político, identificado como el brazo cívico no juzgado de la dictadura, se tramitan beneficios para los genocidas y se construye una mirada que pretende instalar nuevamente la Teoría de los dos demonios.

A la vez también visualizamos con preocupación las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la actualidad y la necesidad de enlazar las luchas populares reprimidas por las dictaduras con las luchas y resistencias del presente.

Con estas inquietudes, lxs integrantes de la Asociación llevaron la propuesta a un conjunto de organizaciones de la ciudad de Concordia con las que se fue construyendo colectivamente la actividad. Todas las organizaciones convocadas acompañan esta iniciativa y estarán presentes el sábado 24 de marzo en la movilización y el acto de Plaza Urquiza.