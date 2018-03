Mariana Combis: “siempre estoy preparada para asumir responsabilidades”

La concejal de la UCR, Mariana Combis, marcó su expectativa con respecto al inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del HCD de la ciudad de Federación: “Como lo hacemos desde el primer día de mandato y por forma parte de la gestión de gobierno mantenemos reuniones permanente con el presidente municipal Carlos Cecco. Mas halla de sumarnos a gestiones y de avanzar con nuestro trabajo legislativo seguimos sumando a proyectos que cambian la calidad de vida del vecino así como lo es la construcción de veredas, cloacas, asfalto, caminos rurales como en los últimos días profundizamos en la necesidad de optimizar el funcionamiento del Parque Termal e inclusive las gestiones que se hacen en el ámbito Provincial o Nacional” señaló.

Además, opinó sobre el inicio de las sesiones Ordinarias del Poder Legislativo Local: “La visita del intendente al HCD mas allá de quedar demostrado que varios proyectos del Poder Legislativo se han concretado y otros que faltan se van a ejecutar. El mensaje del intendente Carlos Cecco fue altamente positivo porque marca el rumbo que tiene la ciudad de Federación, índices de crecimiento muy importantes pero fundamentalmente quedo demostrado que las gestiones por mas realizaciones para nuestra comunidad continúan en marcha” enfatizó.

Seguidamente se extendió sobre la difícil problemática que ocurren con los elevados costos de la boleta de la luz y tramites que está llevando a cabo el bloque de Cambiemos: “Lo de la tarifa Social es un beneficio que existe de hace un tiempo atrás y viendo las facturas notamos que varios contribuyentes no habían realizado el trámite. Por ese motivo estamos acompañando con las gestiones con aquellas personas que no tienen acceso al sistema por diferentes motivos. Este es un tema muy complejo que inclusive se transforma en una complicación para los diferentes sectores sociales” admitió.

Tampoco, le esquivo el bulto cuando fue consultada sobre las adhesiones que estaba recibiendo para ser la presidenta del Bloque de Cambiemos: “Creo que cada uno de los desafíos que emprendo en la vida lo inicio con la mayor expectativa, de manera permanente me preparo para lo que viene y también soy de consultar aquellas cosas que necesito un mayor nivel de conocimiento. Lo demostré cuando fui convocada para la secretaria privada, luego surge el desafío de ser concejal o cuando asumí responsabilidades en los cargos partidarios. Sinceramente la presidencia del Bloque todavía no está definida, no se habló concretamente más allá de algunas conversaciones que siempre existen porque así se van madurando las cosas pero los desafíos son muy importantes para mí, en realidad para todos y llegado el momento es un tema que debemos resolver. Ahora estamos abocados a acompañar a la gente en la búsqueda de soluciones de la boleta de la luz, existe una gran preocupación y deben surgir soluciones para pelear este difícil momento” afirmó.

En el renglón final dejo un saludo por celebrarse el Día Internacional de la Mujer: “Dejo un saludo para todos las mujeres, a cada una de esas luchadoras que desde su lugar de trabajo un gran reconocimiento porque cada segundo de sus vidas realizan su aporte para tener una sociedad mejor.

Nunca debemos bajar los brazos, debemos mantenernos en la lucha constante para que cada una de nosotros sean respetadas como somos y salir a la calle cada día de la manera que lo decidamos” Concluyó.

Carlos Detona, para 7Paginas