Mayda Cresto apoya un proyecto contra el aborto

La diputada nacional por Entre Ríos es firmante de una iniciativa que dispone la “protección integral de los derechos de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer” y que incluso busca evitar los abortos en casos de violación. De todos modos dijo que está “dispuesta a escuchar y debatir” el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo

Mayda Cresto apoya un proyecto del cordobés Juan Brügge (Justicialista), que se contrapone a la iniciativa presentada por la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito, que busca despenalizar los abortos en el país.

“Adherí al proyecto que establece un sistema de protección integral a través del Estado, que deberá tendrá presencia para dar real garantía de los derechos de todas personas, de la mamá y de los niños por nacer”, comentó la Diputada.

“Para mí una persona por nacer es una persona, y hay que defenderla porque es una persona indefensa. Para mí una persona es persona desde que es concebida”, remarcó además.

Entre otros puntos, este proyecto garantiza la protección integral de los derechos de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer, y considera niño por nacer “a todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo”.

Según la iniciativa, el niño por nacer “tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano”. Incluso busca evitar los abortos en casos de violación, ya que fija una “asignación especial” monetaria para las mujeres durante “todo el período gestacional”, en caso de que “el embarazo proviniera de un delito contra la integridad sexual”.

“Abierta a escuchar y debatir”

Cresto celebró que se debata la despenalización del aborto en el Congreso. “Ojalá se haga con profundidad y fundamentalmente con mucho respeto”, apuntó y aseguró que está “abierta a escuchar todas las opiniones y posturas”.

“Por supuesto que tengo una postura muy personal e íntima, pero entiendo que ahora tengo una responsabilidad como diputada y me debo a eso”, aseveró la legisladora en declaraciones a esta Agencia. En el mismo sentido afirmó: “Acá hay una realidad a la que se debe dar una respuesta. Hay graves problemas y están a la vista sus efectos, con la cantidad de mujeres que mueren producto de abortos clandestinos”.

Por eso consideró “importante” que se discuta sobre el aborto, “pero sin afectar el derecho de la persona por nacer”. En su opinión, “hay que buscar una opción donde podamos defender a la persona por nacer y también la vida de las mujeres que deben someterse a un aborto”.

“Creo que hay que atacar a las causas de este gran flagelo que tenemos”, expresó. Al respecto ahondó: “Fundamentalmente creo que el Estado debería estar más presente y que hay que trabajar muchísimo sobre la prevención y la concientización”.

La Diputada nacional considera que se deben “buscar los mecanismos que permitan llegar a las mujeres de pocos recursos, a las que tienen menos herramientas, para prevenir estas situaciones. Y ver la manera de convencer a las personas a que no aborten”. Para ello “habrá que trabajar muchísimo el tema de la adopción, buscar la manera de enlazar ambos temas, para que el aborto sea el último recurso”, sostuvo Cresto.

“Hay muchas herramientas. Creo que no podemos ir por la más fácil, que es despenalizar el aborto, afectando la vida de una persona por nacer. Porque es persona desde el momento que es concebida, eso lo tengo clarísimo. Pero estoy abierta a escuchar. Tengo la responsabilidad como diputada a una realidad que tenemos hoy. No antepongo lo que yo pienso. No voy cerrada al Congreso a decir no al aborto, no a la despenalización. Voy dispuesta a escuchar y debatir, y creo que esa es la postura que tenemos que adoptar, porque acá hay una realidad: se mueren las mujeres”, subrayó la diputada, que integra la comisión de Legislación penal, una de las que deberá analizar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por séptima vez por la Campaña, con la firma de más de 70 diputados de todo el arco político.

Para Cresto, esta iniciativa “seguramente será reformulada” en su paso por las comisiones. “Vamos a tratar de consensuar y transformarla en función de lo que cada uno cree”, señaló.

Respecto a la criminalización del aborto, la legisladora fue tajante: “No estoy de acuerdo con la penalización de las mujeres que abortan. Las mamás son víctimas. Sí creo que debe estar penalizado para los profesionales y las personas que generan ámbitos para que el aborto se haga clandestinamente”.

El proyecto

A continuación se transcribe el texto completo del proyecto de ley de Protección Integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y los niños por nacer, al cual adhirió con su firma la diputada Cresto:

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1°.- Garantía de protección. Se garantiza la protección integral de los derechos de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer que se encuentren en el territorio de la República Argentina, así como el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos que se les reconocen en el ordenamiento jurídico nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional.

Concepto. Se entiende por “niño por nacer” a todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento.

Interés superior. Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño, entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros.

ART. 2°.- Orden público. Los derechos y las garantías que la ley, en armonía con el bloque de constitucionalidad argentino, reconoce a las mujeres embarazadas y a los niños por nacer, son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles, intransigibles e inderogables.

CAPÍTULO II Principios, Derechos y Garantías

ART. 3°.- Derecho a la vida. El niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna. La garantía de este derecho en su máxima extensión es una obligación primordial del Estado en todos sus niveles y en todas las situaciones que se pudieran presentar.

ART. 4°.- Igualdad de oportunidades. Prohibición de la discriminación. El niño por nacer tiene derecho a la igualdad de oportunidades y a ser protegido contra cualquier tipo de discriminación o selección en razón de su patrimonio genético, etapa de su desarrollo, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole. Tampoco lo será a causa de las circunstancias de su concepción o las cualidades o características de sus progenitores y familiares. La ley considera particularmente agraviante, lesivo y discriminatorio que se califique a los niños por nacer como “deseados” o “no deseados”.

Asignación especial. Adopción. Cuando el embarazo proviniera de un delito contra la integridad sexual, la mujer será acreedora, desde el momento de la concepción y durante todo el período gestacional, a una asignación especial equivalente un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). En caso de que la mujer decidiera asumir la crianza y educación del niño, la asignación se le continuará abonando hasta que éste cumpla los 18 años de edad. Si la mujer decidiera no tomar a su cargo la crianza y educación del niño luego del nacimiento, se proveerán de inmediato las medidas necesarias y urgentes para su protección, favoreciéndose su adopción o guarda por una familia, en cuyo caso la asignación será percibida por la familia adoptante o guardadora a partir del momento en el que se hiciere cargo del niño y hasta que éste cumpla los 18 años de edad.

ART. 5°.- Asistencia médica. La mujer embarazada y el niño por nacer tienen derecho a recibir asistencia médica, tratamiento y el cuidado especial que requiera su situación particular. Cuando se presentaren situaciones de embarazos de riesgo o que requieran atención médica o tecnológica especiales, el Estado deberá brindar todos los medios que posibiliten proteger el derecho a la vida tanto del niño como de la madre, haciéndose cargo de todos los costos que ello demande. Igual obligación pesa sobre el Estado en todos los casos de nacimientos prematuros o partos anticipados.

ART. 6°.- Dignidad. El niño por nacer tiene derecho a no ser sometido a procedimientos que puedan afectar su dignidad, identidad e integridad personales. Consecuentemente, no podrá ser objeto de manipulación genética, ni de clonación, ni cualesquier otro procedimiento o técnica que afecten o detengan su normal desarrollo y crecimiento.

ART. 7.- Violencia contra la mujer. Se reputará como un caso paradigmático de violencia contra la mujer, toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto.

CAPÍTULO III Sistema de Protección Integral de los derechos de la mujer embarazada y de los niños por nacer

ART. 8.- Conformación. El Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por nacer está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

La Política de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por nacer debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios.

ART. 9°.- Centros de atención a la mujer embarazada. En el marco de este Sistema de Protección, deberá ponerse en funcionamiento en cada hospital público, un Centro de Asistencia a la Mujer Embarazada, cuya finalidad será la de brindar asesoramiento, contención y apoyo a las mujeres que cursen embarazos conflictivos y/o se encuentren en situación de riesgo psicofísico, social o económico.

ART. 10.- Conformación. Los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada estarán conformados por profesionales médicos, en las especialidades de ginecología y obstetricia, neonatología y psiquiatría; por psicólogos y por trabajadores sociales.

ART. 11.- Prestaciones básicas. Sin perjuicio de las disposiciones que reglamenten esta ley, los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada deberán brindar como mínimo los siguientes servicios: Atención directa durante las 24 horas y el acompañamiento de la mujer embarazada con problemas, con el objeto de asesorarla para superar cualquier conflicto que se le presente durante el embarazo.

Información a la mujer embarazada con problemas sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que puede recibir para llevar a buen término su embarazo.

Seguimiento de los casos atendidos y derivación a las ayudas existentes que sean necesarias.

Especial atención a la embarazada adolescente: educación para la maternidad, apoyo psicológico, asistencia singular a centros escolares, etc.

Según el caso, la siguiente asistencia: test de embarazo gratuito, asistencia médica psicológica y jurídica gratuitas, apoyo en la búsqueda de empleo y de guardería, alojamiento en Casas de Acogida de emergencia, entrega de enseres y materiales para el cuidado del bebé, alimentos infantiles, leche maternizada, cereales, etc.

ART. 12°.- Entidades privadas. Las tareas y funciones asignadas por esta ley a los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada podrán ser desarrolladas por instituciones privadas debidamente reconocidas por el Estado, en cuyo caso se dispondrá la asignación de un canon o subsidio que contribuya a la realización de los objetivos de tales centros.

ART. 13°.- Asignación Universal por Hijo por Nacer. La Asignación Universal por Hijo por Nacer consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a la mujer durante todo el curso del embarazo, siempre que no estuviere empleada, emancipada o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, modificatorias y complementarias. Esta prestación será equivalente a la fijada en el Decreto 1602/09 para los hijos menores de edad.

ART. 14°.- Responsabilidad del Estado y acciones de los particulares. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces. Para el ejercicio de estas acciones, no podrá requerirse el agotamiento de vías administrativas, ni el cumplimiento de recaudo formal alguno.

En particular, el Estado debe garantizar la efectiva intervención de los representantes legales y del correspondiente Asesor de Menores, en todos los supuestos en los cuales existiese riesgo de afectación de los derechos humanos de los niños por nacer.

Cualquier medida que se adopte en perjuicio de estas personas sin la intervención del Asesor de Menores e Incapaces será nula de nulidad absoluta.

El Asesor de Menores e Incapaces tiene la obligación ineludible de agotar todos los recursos y acciones legales correspondientes, con el fin de evitar la afectación de cualquier derecho humano de sus representados.

CAPÍTULO IV Financiamiento

ART. 15°.- La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.

ART. 16.- Transferencias. El Gobierno nacional acordará con los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia necesaria de los servicios de atención directa y sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios y se estén ejecutando.

Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.

ART. 17°.- – Partidas presupuestarias. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley.

Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el Jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.

CAPITULO V Disposiciones complementarias

ART. 18°.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigor el mismo día su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser reglamentada en lo pertinente en un plazo máximo de NOVENTA (90) días contados a partir de su sanción.

ART. 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

APF