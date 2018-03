Militantes del PJ se reunieron en Concordia y pidieron un debate abierto de la reforma electoral

La militancia popular unida, de los distintos departamentos de la provincia, se reunieron este sábado por la mañana, en el Club Sarmiento de la ciudad de Concordia bajo el título de “Encuentro de la Unidad Militante por Entre Ríos”, y elaboraron un documento.

Luego de un extenso debate que se prorrogó por más de tres horas, en donde se analizó el estado de situación de la política en general, del amplio espectro de los espacios progresistas, del Partido Justicialista y de las acciones del gobierno provincial en particular, se resolvió:

1.-) La construcción de una opción política electoral sin ataduras dirigenciales, cuya línea de acción encuentra su único límite en la construcción de una “nueva mayoría” del campo popular.

2.-) La conformación de una Mesa Ejecutiva provincial, donde se incluyan cada uno de los departamentos asistentes al encuentro; y su correspondientes mesas departamentales.

3.-) La realización de encuentros quincenales y/o mensuales en distintas ciudades de la provincia.

4.-) Pedir el debate público (no solo en la legislatura) amplio y abierto de la reforma electoral, atento que el Sr. Gobernador ha manifestado en la apertura de las sesiones del año 2018 que “es imperioso encontrar un sistema electoral que aglutine el interés de todos los entrerrianos por sobre los intereses de los partidos políticos”; ello claramente expone un desconocimiento de las bases de sustentación de la democracia popular, pues como bien consiguió incorporar a la Carta Magna el Ex Presidente Don Raúl Ricardo Alfonsín en el año 1994 en defensa, garantía y mejoramiento de la democracia, el art. 38 de la CN textualmente reza: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”. De tal manera que, repudiamos la idea verbalizada de que los partidos político no representen el interés de los entrerrianos; por el contrario los partidos representan ideales políticos de las mayorías sociales que demandan una forma de organización y que luego en función de gobierno se trasuntan en la inclinación de la balanza a favor de los más ricos, o en la justa distribución de la riqueza, salarios dignos, mayor salud, educación, más y mejor trabajo, etc. etc. etc. Por otra parte, queda flotando la posibilidad de la eliminación de las PASO y la elección directa mediante boleta única, lo que desvirtúa por completo el sistema democrático partidario, que constituiría un grosero retroceso de la calidad institucional en función de la avasallante “Democracia Mediática” que azota al mundo.

En su virtud y atento los temores que ello nos inflige a quienes actuamos la vida política, solicitamos, atendiendo a los plazos legales y con la mayor prontitud que el caso requiere, que se defina si habrá desdoblamiento de elecciones nacionales y provinciales, como asimismo las fechas para el caso de haberlo. ¡¡¡La democracia popular se construye con más política, nunca con menos!!!

#HAY2019

Participaron del encuentro Concordia, Paraná, Gualeguay, Villaguay, C. del Uruguay, Chajari, San Jaime, Federación, Santa Ana y Federal.