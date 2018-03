Por faltar el respeto a la identidad de género, pedirán el desafuero del diputado Koch

En relación con las manifestaciones del Diputado provincial de Entre Ríos, Daniel Koch, sobre cuestiones referidas al género, al rol de la mujer y a la identidad de género en particular, tales como “…nunca un hombre podrá ser mujer, aunque nos quieren hacer creer que con cambiarse de nombre o apariencia física pueden llegar a serlo…” o sobre el punto distinguir “aquí me voy a permitir disentir con algunos, desde lo científico y lo ideológico”, el delegado de derechos humanos y pluralismo cultural en Entre Ríos, Juan Luis Spañoletti, no solo manifestó su rechazo, sino que anticipo que pedirá los desafueros del diputado por el frente Renovador.

Tras las polémicas declaraciones, del diputado Daniel Koch, el delegado de derechos humanos y pluralismo cultural en Entre Ríos, le dijo a 7Paginas, que “no es disentir desde lo científico o ideológico, es discrepar con el ordenamiento jurídico nacional en el marco del sistema internacional de derechos humanos, complejo y objetable para cualquier ciudadano en sí y mucho más para un funcionario público electo por el pueblo que debe respetar y velar por el cumplimiento de la Ley”.

Luego, el Dr. Juan Luis Spañoletti, recordó que en nuestro país, “en términos concretos, a partir de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y en el marco de los tratados y convenciones sobre Derechos Humanos suscriptos por la Argentina, se garantiza a la ciudadanía el derecho a la identidad, a la dignidad, al libre desarrollo y a la igualdad ante la ley, entre otros. En particular, nuestra ley de Identidad de género expresa textualmente que “…la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede o no coincidir con el género asignado al momento de nacer…”, apunto, el viceintendente de Federacion.

Y acoto, “es en este sentido que la identidad de género, el denominarse mujer o varón, es un derecho personalísimo fuera del señalamiento de la biología y hasta del propio Estado; es la persona y sólo ella la que dice quién es”.

Finalmente, señalo que “el camino, la lucha por los derechos de las personas trans, por el respeto a su identidad, fue y es un recorrido plagado de violencias y discriminación. Por ello, negar un derecho consagrado en nuestra legislación no es una cuestión de opiniones, sino que debe ser observada y repudiada”, valoro.