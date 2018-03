Se viene la segunda del fútbol femenino.

El próximo sábado se estará disputando la segunda jornada del torneo “Claudio Sotelo” del fútbol femenino de la ciudad de Concordia.

En esta oportunidad, con una variante en uno de sus escenarios, siendo en esta nueva fecha el “Corralito del Sur” y el “Palacio de los Eucaliptos” los elegidos.

Libertad luego de lograr la mayor goleada de la fecha inaugural, este sábado tiene jornada libre, mientras que las “Pompeyanas” de Colegiales buscarán repetir lo logrado enfrentando a Juventud Unidad de Benito Legerén. En tanto “Las Peques” de Constitución, otro de los equipo que goleó, en este caso se enfrentan a Wanderer’s “B”

El plantel de Santa María de Oro F.C. “A”, defensor del título, se enfrentará al C.A. Victoria quien viene de lograr un muy buen triunfo. Y quienes debutan, son las chicas “Santas” del plantel “B”, ante el duro rival que es Wanderer’s “A”

Recordamos que el ingreso es libre y gratuito, una gran oportunidad para disfrutar con la familia y amigos, de una tarde de sábado deportiva.

Cancha de C.A. Victoria.

13:00 hs. C. Unión de Villa Jardín “B” vs. C. Estudiantes Concordia.

14:30 hs. C.A. Victoria vs. Santa María de Oro F.C. “A”.

16:00 hs. C.A. Colegiales vs. J. Unida de B. Legerén.

17:30 hs. Santa María de Oro F.C. “B” vs. C.A. Wanderer’s “A”.

Cancha de C.A. Wanderer’s.

17:00 hs. C.A. Wanderer’s “B” vs. Defensores de Constitución

18:30 hs. C. Unión de Villa Jardín “A” vs. C.D.B Nebel.

20:00 hs. C.A. Las Heras vs. C.S.D. y C. Zorraquín.

Tabla de Goleadoras

Ana Brunini (C.A. Libertad) 3

Florencia Valenzuela (C.A. Colegiales) 3

Lía Romero (C.A. Libertad) 3

Abigail Mesistrano (C.A. Colegiales) 2

Alejandra Zárate (Defensores de Constitución) 2

María Navarro (Santa María de Oro F.C. “A”) 2

Rocío Severo (C.A. Victoria) 2

Alejandra Dearte (C. Estudiantes Cdia.) 1

Andrea Janza (C.A. Libertad) 1

Carmen Severo (C.A. Victoria) 1

Carolina Romero (C.A. Wanderer’s “A”) 1

Georgina Silvero (C.A. Wanderer’s “A”) 1

Jésica Vega (C.A. Libertad) 1

Laura Ponce (Defensores de Constitución) 1

Liliana Heredia (C. Estudiantes Cdia.) 1

Macarena Benitez (C.A. Colegiales) 1

Magalí Blanc (C.A. Libertad) 1

Miriam Rodriguez (C.A. Colegiales) 1

Nayla Gonzalez (Defensores de Constitución) 1

Soraya Luna (C.A. Las Heras) 1

Tiara Proz (C. Unión de V. Jardín “B”) 1