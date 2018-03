Tarifa eléctrica: Galimberti se pone al frente de los reclamos

Durante la semana anterior el presidente municipal de Chajarí fue parte de dos encuentros que se llevaron a cabo en la sede de la Cooperativa Electrica de Chajari Ltda. y este martes participará de una reunión en el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos. También pidieron audiencia con Bordet.

“Antes de ser intendente soy vecino y como vecino tengo los mismos problemas que cualquiera de mis vecinos. Los inconvenientes que surgen en la ciudad no me son indiferentes y por eso, en la medida de mis posibilidades, trato de contribuir para solucionarlos”, expresó el Presidente Municipal de Chajarí, Pedro Galimberti en referencia al costo de la tarifa eléctrica que incide en el economía familiar.

En este sentido el Jefe comunal recordó que el tema no es nuevo y que está en la agenda de gobierno desde el inicio de su gestión, ya que a pocos días de asumir, el 15 de enero de 2016, mantuvieron un encuentro con otros colegas intendentes y legisladores donde se acordó, entre otros puntos, solicitar revisión y reducción de un 50% del costo de la tarifa eléctrica para todo el Departamento Federación de manera inmediata. “Más recientemente -dijo Galimberti-, en mayo del año pasado conformamos una agenda de trabajo común con los Intendentes de Federación y Concordia donde también se planteó la necesidad de impulsar una reparación histórica, con una tarifa diferenciada, para las localidades de la región afectada por la construcción de la represa de Salto Grande”.

“La situación a la que llegamos hoy es consecuencia de múltiples y complejos factores y donde hay diferentes actores que inciden en la formación del precio final de la energía. Está por un lado quien la produce, quien la distribuye y también los impuestos y tasas que se aplican sobre el consumo. En consecuencia, si queremos que el vecino perciba realmente un cambio en la tarifa la solución tiene que involucrarnos a todos”, expresó Galimberti.

Con este fin, el pasado viernes se llevó a cabo una reunión en la sede de la Cooperativa Eléctrica Chajarí Ltda. donde se acordó pedir una audiencia con el Gobernador Gustavo Bordet y una reunión con el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos. Esta última se llevará a cabo este martes 13 de marzo -según se supo- en Paraná. Galimberti calificó a esta reunión como “muy importante”, ya que es el Ente encargado de fijar las tarifas que rigen en la provincia.

Cómo leer la factura eléctrica

En este sentido el Intendente Galimberti aclaró que la factura de luz tiene dos componentes centrales. Por un lado está el cargo fijo, que se cobra en todos los casos aún cuando no haya consumo, y el consumo de energía activa por bloques, que es el consumo real de cada medidor. Estos costos dependen de la tarifa eléctrica y del consumo de cada familia. Por otro lado -explicó- hay porcentajes en conceptos de impuestos nacionales y provinciales y tasas municipales. “Estos porcentajes son variables. Es decir, si el consumo es menor los impuestos son menores”, señaló Galimberti.

Con respecto a la carga impositiva un porcentaje lo percibe la Nación, en concepto de IVA; y otro la provincia, que se destina al Fondo de Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos. En cuanto a las tasas municipales hay un 8,6956% que “es un porcentaje es igual para todas las ciudades de la provincia, no depende de cada municipio. Lo cobra ENERSA y lo transfiere a los municipios como compensación por no abonar Tasa Comercial o General Inmobiliaria. En decir, la empresa de energía en vez de pagar tasas municipales las incorpora en su factura y son los vecinos quienes pagan este monto. Cambiar esto no depende del Municipio sino de una Ley Provincial”.

Finalmente, en lo que son tasas municipales, se aplica un 16% que fue establecido en los procesos de privatización, creación de empresa, nueva provincialización y creación de empresa del Estado”, manifestó. Se trata, en todos los casos, de cargas impositivas pre-existentes a nuestra gestión, que fueron tomadas por otros gobiernos.