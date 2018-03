Tarifazo: Vecinos y Cecco analizan la posibilidad de una prorroga

Este jueves a las 11,30 horas, la comisión en Defensa de los Consumidores de Energia Electrica fue recibida por el intendente de la ciudad de Federacion. Luego de las presentaciones protocolares, se inició un intercambio de opiniones de cuáles podrían ser los cursos de acción a su alcance para morigerar la problemática originada por el desmesurado incremento de la factura de la luz.

Es evidente que la autoridad municipal acompaña la preocupación de las familias federaenses por el elevado costo de la luz y si bien no tiene a su alcance la solución inmediata, intentara realizar una férrea gestión, junto con los demás intendentes y autoridades que participaran de una reunión para tratar con urgencia este tema mañana en Chajari. La propuesta concreta a consensuar, es solicitar a la empresa una prorroga en el vencimiento por única vez, y la posibilidad que los usuarios que tengan inconvenientes para pagar el total de la factura, abonen el equivalente a la anterior y la diferencia en una cantidad de cuotas a negociar.

Debe quedar en claro que esta es una gestión a realizar, de resultado incierto, pero entendemos que la suma de las autoridades del departamento tendrán mas eco en una gestión que si se lo hiciera individualmenre.

A continuación brindó la palabra al asesor de la comision quien se explayo sobre los distintos análisis que ha realizado sobre los ítems que forman el total a pagar. Desde ya que el problema coyuntural será lo primero a tratar de solucionar. y lo gestionará el poder político. En otro orden con relación a la estructura y aceptando sin dejar de reconocer que no es imposible, recomienda no cuestionar el “precio” de la tarifa por provenir de una audiencia pública y demás tramites que la empresa realiza ante el Epre que las autoriza.

Lo que es de notoria insidencia es la carga impositiva. En este orden y en principio la gestión se centrará en la la eliminación de dos “líneas” de la factura, una de ellas la correspondiente a la contribución unica (8,6956) que en realidad es un cargo que debe abonar la empresa en sustitución de los impuestos que la municipalidad tiene vedado cobrarle, es decir un cargo impositivo para la distribuidora que por un artilugio se la pasan al usuario como si fuera tarifa.

En otro orden y ya mas dependiendo de una decisión política, la comision ofrece un sistema alternativo para formar el FEDEER que no solo generaría mas recursos para formar ese fondo, que no es un impuesto como dice la factura, sino un recargo sobre la tarifa, mutando a un imperceptible aporte del total de la economía al desarrollo energético. De esta manera lo propuesto permitiría que dicho desarrollo no cayera en cabeza de los usuarios que hoy dia tienen dificultades financieras. Estos dos `proyectos se pueden leer en https://www.facebook.com/Comision-Representativa-Federacion-423529761435214/

Esta forma de separar entre lo urgente coyuntural y lo importante estructural, seguramente contribuirá con el correr del tiempo a solucionar los problemas que hoy nos aquejan-

La reunión termino, en un ambiente de entendimiento en que el Intendente recordó, a los vecinos, que esten esten atentos a la reunión de este viernes, de la que pueda nacer la unidad de criterio del departamento para peticionar en defensa de los ciudadanos que están esperanzados en que por lo menos en parte y dentro de lo que está al alcance de las autoridades locales se los ayude a paliar esta situación que ha generado zozobra en los presupestos familiares.