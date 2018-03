Terrenos de Puerto Yeruá: Julio Larocca dijo que se trata de un show mediático que armo la prensa

Un grupo de 10 personas, entre ellas el doctor Julio Larrrocca, abogado del municipio de Puerto Yeruá, no aceptó el juicio abreviado como sí lo hizo el intendente Fabián Cecey. La nueva fecha para el juicio quedó fijada: 3 de abril.

El doctor Alberto Funes Palacios, juez de Garantías, rechazó este mediodía el pedido de Fiscalía por lo que no hizo lugar a la prohibición para salir del país ni tampoco acercarse a los testigos. Entendió, en el tramo más sustancial de su fallo, que son suficientes las medidas restrictivas que ya pesan para los 10 por su condición de imputados.

Otro momento destacado del segundo tramo de la audiencia celebrada en los Tribunales de Concordia, de la que fue testigo El Entre Ríos, es que el también presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, Julio Larrocca, fue el único imputado que tomó la palabra cuando así fue ofrecida por el juez. Cuestionó lo actuado y dijo que se trata “de un proceso mediático-periodístico”.

Los argumentos del fiscal

El fiscal José Arias fundamentó sus pedidos dirigidos al juez de Garantías y dijo que “hay gravedad institucional en el caso”. Al respecto, detalló que “el hijo de Larrocca (Marcelo Alcides, tales son sus nombres) recibió el terreno, con vista al río, a precio vil y no hay constancia de que haya pagado”.

A Fabián Rubén Terenzano, uno de los compradores, lo definió como testaferro de Cevey “porque hasta los impuestos del terreno que recibió Terenzano los pagaba Cevey”.

Recordó, además, que “hace 5 meses que se fijó fecha del juicio, notificado a las partes”. Aclaró, luego, que “no desconozco el derecho a ser defendidos por un abogado pero en este caso hubo conductas para entorpecer el juicio”.

En la misma línea argumental, sentenció: “intentaron postergar el debate” ya que “los imputados deben estar a disposición del Tribunal y eso no ha ocurrido. Deben abstenerse de hacer cosas que obstaculicen a la Justicia”, y Arias remarcó que, a su entender, ello no ocurrió.

Larrocca fue imputado el 3 de agosto de 2016, apuntó Arias por lo que entendió que “sabe hace bastante tiempo de su situación penal pero vino a cambiar de abogado un día antes del inicio del juicio”.

Aclaró, en ese sentido, que “no renunció su abogado sino que él lo cambia aparentando una situación de indefensión que no existe”. Pidió, entonces, que los imputados no puedan salir del país y que no tomen contacto con testigos.

Lo que dijeron los defensores

“Lo de Arias carece de sentido” afirmó el abogado Enrique Oscar Bacigaluppe, uno de los profesionales que ejerce la defensa de dos de los imputados. Remarcó que “no hicimos nada para frenar el debate, ni yo ni mis defendidos (Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Concordia, uno de los compradores, marido de Romina Elizabeth Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia; y Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Concordia, hija de la secretaria de la Intendencia, María Griselda Brassesco). Sólo pedí la posibilidad de diferir alguna de las audiencias y el Tribunal aceptó”, recordó.

Pidió, entonces, que “el juez no dé lugar a ninguna medida pedida por Arias” porque las considera “vejatorias e improcedentes”. Buktenica, en consonancia con su colega y también en su rol de abogado defensor, pidió el rechazo a los pedidos formulados por el fiscal.

El ex candidato a intendente dijo que, “surge de sus palabras, que ha desistido Arias de pedir la prisión preventiva. ¿Cómo se le ocurrió que un detenido no puede volver a cambiar de abogado”?, planteó.

Julio Larrocca también habló. Fue el único imputado en hacerlo. El abogado citó la Constitución Nacional y se refirió a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. “No se puede manchar el buen nombre y honor hasta que haya juicio y sentencia”, enfatizó.

“¿En los dos años, está la Fiscalía en condiciones de afirmar que se obstaculizó?”, se preguntó y respondió diciendo que “jamás quisimos dilatar el proceso. Sólo designamos nuevo defensor porque la Ley nos lo permite” dijo el dirigente de AFA. “Hay un proceso mediático-periodístico”, calificó.

El juez no hizo lugar al pedido del fiscal

Alberto Funes Palacios fue el último en hablar, pasadas las 12:30 de este jueves. Destacó la presunción de inocencia, como principio medular. “La relación abogado-defensa tiene casi sacralidad para el derecho de defensa”, explicó el magistrado.

Luego, hizo hincapié en que “más allá de lo que plantea Fiscalía, no observo tan claramente un complot para postergar el juicio”. Dijo, en la misma línea argumental, que “no hay signos de que, en los dos años, se haya obstaculizado la investigación” y que las restricciones que pide Arias ya están implícitas en la condición de imputados.

Así fue como el juez de Garantías rechazó el pedido formulado por el fiscal de prohibirles a los imputados la salida del país y/o contactar a los testigos.

