2019: Rubén Rastelli trabaja en un proyecto amplio para el municipio de Federación

El vocal de la Cafesg, sostiene que el nuevo intendente de la ciudad de Federación, deberá ser parte de un proyecto que entienda cuales son las demandas de los federaenses, y que deben estar todos los sectores.

En la extensa nota brindada a radio UNO Federación, Rubén Rastelli, sobre la noticia que se elevaría el precio del Kilowatt, que genera la represa de Salto de Grande, de 240 a 360 pesos, dijo que desde el seno de la Cafesg, ya estaban en conocimiento desde la reunión que realizaron en conjunto con los funcionarios de la CTM, “como que va a mejorar, pero tampoco alcanza para cubrir nuestro presupuesto, porque incluso nuestros técnicos opinaban hace dos años atrás, que ya se la tendría que estar vendiendo a 650 pesos, y eso en función del gasto operativo que tiene la represa y para que queden fondos para el desarrollo regional, así que para mí estamos lejos todavía”, opino.

Obras

En cuanto a las obras proyectadas para la ciudad de Federación, el vocal de Cafesg, señalo que solicitaran la continuidad de las obras iniciadas en el barrio San Cayetano, “como son las de agua y cloacas, sumadas a las de cordón cuneta de ambas manos, y la entrada a dicho barrio, con la idea de mejorar la iluminación, así que ese sector va a quedar muy lindo-agregando- que los técnicos de Cafesg y la provincia, han terminado el proyecto de lo que se va hacer la obra de hidráulica en calle Porteiro de Flores, la cual será financiada con parte de lo que aporte la provincia y la municipalidad”, comento, sin olvidar de mencionar la futura sede que la UADER tendrá en esta ciudad.

Energía eléctrica

Sobre la reunión que mantuvo, junto al concejal Rafael Andrade, con el Ministro de energía Aranguren, Rubén Rastelli, la definió como altamente positiva, “porque hemos presentado la problemática, y nos dijo que era una situación jurisdiccional, nuestro planteo por la carga tributaria que tiene el consumo de la energía eléctrica en nuestra provincia, y que por eso nos aseguró que se va a encargar de reunirse con el gobernador de la provincia, para hacer conocer nuestra posición, pero también acepto lo que presentamos con respecto del cálculo del IVA, al cual lo termina pagando el usuario, tema que el propio Ministro presentara en el concejo nacional de la energía”, indico, pero además, cuestiono los distintos reclamos que se vienen haciendo, “pero nadie plantea nada en concreto, para bajar el costo de la desorbitante boleta de luz que debe afrontar la comunidad”, manifestó.

Ruido en Cambiemos

En alusión al panorama que se vive dentro del frente Cambiemos Entre Ríos, el dirigente radical de la ciudad de Federación, fue contundente al considerar que todos estos movimientos tiene relación directa con lo electoral que se avecina, y que se han equivocado cuando, en la previa de las internas legislativas, se pretendió instalar que el candidato oficial era Benedetti, “es decir parecía que Gracia Jaroslasky y Carbo, no pertenecían a Cambiemos, y sin embargo al poco tiempo, ya no lo invitan a la mesa de la discusión política, por eso creo que hoy lo mejor que le puede pasar a Cambiemos es tener un radicalismo fuerte, porque pareciera que muchos no comprenden como funciona una coalición”, cuestiono.

Hay 2019

Finalmente, y de acuerdo a las versiones periodísticas, que ya lo dan como posible precandidato a intendente de la ciudad de Federación, el ex director de deportes, deslizo que cualquier candidatura debe ser parte de un proyecto “que solucione los problemas que tenemos, porque hay muchísimas cosas que están bien, pero también existen necesidades y a las mismas hay que trabajarlas entre todos, pero con un 2019, con un partido fuerte y unido; siempre dentro de Cambiemos, con una mirada demócrata, y participativa, dejando de lado las mezquindades unipersonales”, remarco

Y acoto, que se viene un gran desafío para todos los federaenses, “y en ese sentido nosotros estamos trabajando con un grupo de dirigentes, y muchos vecinos que no tienen nada que ver con nuestro partido, así que por eso estamos generando un espacio amplio de participación, ya que paso el tiempo donde nos reuníamos los dirigentes entre cuatro paredes”, cerro.