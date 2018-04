Artesanos destacan el éxito de la feria de las golondrinas en Concordia

Uno de los lugares más visitados por los turistas durante el fin de semana largo fue la Feria Artesanal de las Golondrinas en Plaza 25 de Mayo.

Más de 150 artesanos, manualistas y microemprendedores de Concordia y diferentes localidades del país participaron del tradicional encuentro. Del jueves al lunes miles de personas pasaron por los stands que rodearon toda la plaza. Músicos y artistas urbanos amenizaron la jornada con presentaciones espontáneas en distintos rincones. Los locales gastronómicos ubicados en torno a la plaza dispusieron mesas en las esquinas de la misma para atender a visitantes locales y del exterior.

La feria de Semana Santa crece en cada nueva edición y se posiciona como una de las reuniones artesanales más importantes de la región en los primeros días del otoño.

Oportunidades

Ezequiel Sierra Alta, director del Área de Artesanías de la Municipalidad de Concordia, aseguró que “fueron días de mucho trabajo pero también de alegría compartida, porque el feriante valora que mantengamos vigentes estos espacios y siempre es grato encontrarnos con compañeros de todo el país que vienen a la feria, a pesar de que están viajando menos y cada vez seleccionan con mayor prudencia los lugares donde van a exponer. Concordia es una plaza siempre atractiva, por lo que se genera en cuanto a movimiento turístico y las oportunidades que ofrece de difundir lo que se hace y comercializar la producción”, aseguró el funcionario.

“La intención del intendente Enrique Cresto es fortalecer este ámbito de trabajo. Que las ferias sean espacios culturales, turísticos y comerciales. Nosotros trabajamos con esa premisa y podemos decir que este fin de semana se cumplieron los objetivos trazados, lo que nos alienta a seguir trabajando con estos lineamientos”, añadió Sierra Alta.

Valoración positiva

María, de Santa Fé, destacó que en Concordia “la gente es muy cálida y respetuosa”. La artesana que trabaja en metales señaló que “pudo observarse mucho movimiento, muchos turistas y mucha gente paseando por la plaza, principalmente el sábado y domingo. Estuvo bien organizado y nos atendieron con mucha consideración. Nos vamos conformes con las expectativas que teníamos de ventas y demás. Y con ganas de volver”, aseguró la artesana.

Alfredo, de Chacho, hace más de 20 años participa de la feria con sus productos en cerámica. “Venimos siempre. Hay lugares donde ya no estamos yendo. Pero a Concordia siempre volvemos. Nos gusta el clima que se genera en la feria, la gente, además cuando podemos salimos a pasear un poco y disfrutar de la ciudad también”, dijo.

Claudia, de Rosario, se dedica al trabajo en marroquinería y cueros y valoró positivamente la estadía en Concordia, “se trabajó bien, vino mucha gente, se pudo vender y pasamos unos días lindos. Es la primera vez que venimos pero ya tenemos decidido volver el año que viene”, aseguró.

Servicios

Finalmente, Sierra Alta indicó que recibieron reclamos puntuales por el horario de funcionamiento de los baños. “La feria se programó de 10 a 21. Teníamos previsto que se extendiera un poco más y contemplamos mantener abiertos los baños hasta una hora después e incluso un poco más tarde si había mucho movimiento y así lo hicimos. Esto es algo que conversamos con los feriantes y la mayoría lo comprendió. Tuvimos algún que otro reclamo por este tema y a la gente que nos consultó les explicamos que no podíamos tener el baño abierto toda la noche. Si ellos querían quedarse hasta mucho más tarde de lo que acordamos inicialmente no había problema, pero no podíamos responder a lo que nos exigían”, argumentó el titular de Artesanías.

“Nuestra intención es atender al feriante con la mayor comodidad posible, pero la feria tiene que enmarcarse en determinados horarios. Y los servicios que se ofrecen se encuadran en esos horarios. Los feriantes saben que es así y están acostumbrados a trabajar de esta forma. No tuvimos problemas en ese sentido. De todas maneras, son temas que siempre tomamos en cuenta para seguir mejorando y que la feria siga creciendo”, concluyó el funcionario.