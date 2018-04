Busti, ya confirmo su apoyo para la reelección de Bordet

Luego de repudiar la intervención al PJ Nacional, en una fuerte arenga a la militancia, Busti enfatizó: “Los peronistas, con nuestros defectos, siempre estuvimos en todos los momentos difíciles que tuvo el pueblo entrerriano: con las inundaciones, con la hiperinflación, con el efecto tequila, con la crisis del 2001 instalados en los barrios, y recuperando a Entre Ríos luego de la experiencia de la Alianza y los bonos federales. Nunca nos escondimos y dimos la cara, dignificando a los compañeros, con la solidaridad, la humildad y el compromiso que nos caracteriza”.

En otro lapso de su discurso, afirmó: “El gobernador Bordet es un dirigente que encarna dos valores muy importantes: decencia y sensibilidad social. Y ahora que anunció su intención de postularse para un nuevo mandato, voy a acompañarlo incondicionalmente porque es la figura que Entre Ríos necesita para seguir gestionando con transparencia, sensatez y fuerte sentido federal”.

En ese contexto, el ex gobernador destacó la conformación de la mesa política del justicialismo en Concordia: “Los dirigentes del peronismo debemos estar a la altura de las circunstancias, despojarnos de egoísmos, y entender el momento histórico que estamos atravesando como movimiento. No es tiempo de profundizar contradicciones del pasado, sino de mirar hacia adelante con el objetivo primordial de defender los derechos de nuestros compatriotas más desprotegidos. Con ese norte me voy a mover en cada rincón de la provincia, tratando de replicar esta unidad de acción que logramos con el intendente Cresto en Concordia”.