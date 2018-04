Chajari: Inauguro su cancha, el club de Rugby Curiyú

El acto inaugural tuvo lugar este domingo 15 de Abril a las 15:30 hs. Además, en la jornada se desarrollaron partidos amistosos entre distintos equipos de juveniles de rugby, se jugó un partido de Primera división en el marco del Torneo Oficial de Apertura de la Unión Entrerriana de Rugby.

El evento, según se informó a 7Paginas, se llevó a cabo en las instalaciones del club, ubicado en 1 de Mayo y Lombardía del cual participó un muy buen marco de público. El mismo contó con la presencia de la Diputada Provincial Gabriela Lena, miembros del Concejo Deliberante y funcionarios del Gobierno de Chajarí. Acompañaron también las delegaciones de Espinillos de la ciudad de Concordia y Cabeza de Tractor de nuestra localidad.

En primer lugar, se realizó una reseña de Curiyú como también un breve repaso de los trabajos efectuados en el campo de juego. Una vez finalizado esto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, el Presidente del Club Diego se dirigió a los presentes recordando aquel 2011, año en que recibieron como donación el predio donde funcionaría Curiyú y manifestó con una gran emoción y entre lágrimas “debo reconocer que cuando yo vine acá me llevé un poquito una desilusión cuando vi lo que era realmente porque me parecía que era mucho el trabajo el que hacía falta, pero resulta que no nos dimos cuentas que teníamos una gran familia que se iba a poner a laburar y bueno, hay un grupo de gente que trabaja mucho, somos muchos los colaboradores que día a día nos esforzamos por el club”. También, entre otras palabras y agradecimientos agregó “felizmente hoy podemos decir que tenemos una cancha tal cual pide la Unión Entrerriana de Rugby y es la que siempre soñamos”.

Seguidamente, el Sacerdote Aníbal Aguilera realizó la bendición del campo de juego y finalmente se llevó a cabo el corte de cina dejando inaugurada la cancha oficial de rugby.

Una vez concluido el acto, se llevó a cabo el partido que jugó la primera división de Cabeza de Tractor con Curiyú, en el marco del Torneo Oficial de Apertura de la Unión Entrerriana de Rugby. El resultado del partido de esta fecha fue Curiyú (77)- Cabeza de Tractor (5).

RESEÑA DEL CLUB CURIYÚ

Recordemos que el rugby en nuestra ciudad tuvo sus comienzos en la década del 70’ cuando un grupo amante de este deporte, comenzó a practicarlo.

Este equipo se hacía llamar Curiyú, nombre que se formalizó recién en el año 2006 cuando el club logró obtener la Personería Jurídica. Es así que quedó inscripto como CLUB DE RUGBY CURIYÚ. Luego en el en el año 2007 se incorporó otro deporte: el “Hockey” el cual también tuvo un crecimiento muy significativo.

En cuanto al rugby, en el año 1988, un grupo de jugadores lograron reunirse y armar el equipo de Primera División. Es así que con esta iniciativa surge también la primera camiseta oficial con los colores blanco y verde.

En sus comienzos, los entrenamientos deportivos se realizaron en el Club Vélez Sarsfield, luego se fueron utilizando distintos predios de la ciudad hasta que, con un convenio, se les otorgó en comodato la sede del Aeroclub Chajarí, lugar donde se estableció físicamente la institución hasta el año 2013.

Mientras el club funcionaba en el Aeroclub, en el año 2011 gracias a las gestiones de Intendente Juan Javier García y su gabinete, se obtuvo la donación de un predio de tres hectáreas para el funcionamiento de Curiyú.

Recordemos que este lugar, era un terreno baldío muy desnivelado, con muchos árboles y una laguna en el centro.

Desde el año 2011 al 2013 se trabajó constantemente en el predio realizando la limpieza de terreno, relleno y movimiento de suelo para la construcción de las canchas de hockey y la de entrenamiento de rugby que comenzaron a funcionar a fines del 2013, una vez que el club realizó su mudanza definitiva.

Es importante destacar, que dichas obras se pudieron realizar gracias a la ayuda de vialidad, de la municipalidad y gracias a los innumerables beneficios que realizaba el club para abonar las horas de trabajo y el combustible de las maquinarias cedidas por vialidad.

Así mismo, se continuó trabajando en las instalaciones del club. Es así que se construyó el quincho en el año 2014, luego se trabajó en las dimensiones de la cancha de hockey y se la inauguró oficializada por la Asociación De Hockey Del Río Uruguay en el año 2015. También, se realizaron los cuerpos de sanitarios y en el 2017 se terminó con la construcción de 2 vestuarios, uno para damas y otro para caballeros. Además, se inició la construcción de un tinglado, lugar que aún no está finalizado pero que será destinado para el funcionamiento del gimnasio.

RESEÑA CANCHA DE RUGBY

En referencia a la cancha oficial de rugby, el club se ocupó a año a año en ir acondicionándola. El primer camión con tierra realizó el relleno de este espacio en el año 2015 y en el 2016 se trabajó en el movimiento de suelo y la nivelación. La instalación de los arcos H se realizó en el año 2017 y finalmente hoy, 15 de abril del 2018 se realiza la inauguración de esta cancha oficial que mide 65 metros de ancho por 110 metros de largo y que está oficializada por la Unión Entrerriana de Rugby.