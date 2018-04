Concejales de Federación, actualizaron el funcionamiento del botón antipanico

Se trata de dos decretos tratados en la última sesión ordinaria del H.C.D de Federacion, donde uno ratifica el Contrato de Comodato suscripto entre el Municipio y la Policía, con el objeto de coordinar la actuación conjunta, en la aplicación y funcionamiento del sistema Botón Antipanico, y el otro se ratifica el contrato suscripto entre el Municipio y la Firma MCV Sistemas informáticos, por medio del cual se obtiene la licencia de software del sistema. Fueron tratados sobre tablas y aprobados por unanimidad.

El Concejal Andrade informa detalladamente lo ocurrido en la Reunión que mantuvo con el Ministro de Minería y Energía Ing. Juan José Aranguren el día pasado día lunes 09/04, a quien le plantearon los reclamos del pueblo de Federación en cuanto al alto costo de las facturas de energía eléctrica. Propone que se invite a una futura reunión de Comisión al Cdor. Ferreyra, integrantes de la Comisión de vecinos autoconvocados y también al Pte. Municipal.-

El Concejal RENIERO manifiesta su enérgico repudio por lo que esta pasando con su Partido a nivel Nacional, considera que no hace bien a la Democracia y recuerda a los tiempos oscuros de la Argentina, donde no se respetaban las Instituciones, dice que fue lamentable ver como la policía no dejaba ingresar a los dirigentes del peronismo a la Casa Partidaria Nacional, causando pena y tristeza, manifiesta que le gustaría se repudie enérgicamente, desde el Cuerpo.-

NOTA Nº 3637-C.J.P.M., remitiendo adjunto 2 (dos) modelos de Ordenanza solicitando autorización para la venta de un campo y forestaciones.- Se toma conocimiento.-

NOTA de vecinos autoconvocados invitando a una reunión que tendrá como único tema las altas tarifas eléctricas recientes.- Se toma conocimiento.-

NOTA Nº 16/18 de la Secretaria de Turismo Municipal, mediante la cual solicitan la modificación de la Ordenanza Nº 1847/15 a fin de que sea mas practico la ubicación de las calle en los planos de nuestra Ciudad a confeccionarse.- Se toma conocimiento.-

DECRETO Nº 140/18 – D.E. Ad Referéndum del H.C.D, mediante el cual se ratifica el Contrato suscripto entre DILFER S.A. “CONSUMAX” y la Municipalidad, por medio del cual se aceptara pago de ingreso al Parque Termal con dicha tarjeta de crédito.- Se ratifica el Decreto, en todos sus términos, sobre tablas por unanimidad.-

DECRETO Nº 154/18 – D.E. Ad Referéndum del H.C.D., mediante el cual se ratifica el Contrato de Comodato suscripto entre el Municipio y la Policía, con el objeto de coordinar la actuación conjunta, en la aplicación y funcionamiento del sistema BOTÓN ANTIPANICO.- Se ratifica el Decreto, en todos sus términos, sobre tablas por unanimidad.-

DECRETO Nº 153/18 – D.E. Ad Referéndum del H.C.D., mediante el cual se ratifica el Contrato suscripto entre el Municipio y la Firma MCV SISTEMAS INFORMATICOS, por medio del cual se obtiene la licencia de software del sistema BOTÓN ANTIPANICO.- Se ratifica el Decreto, en todos sus términos, sobre tablas por unanimidad.-

PROYECTO de ORDENANZA del Bloque CAMBIEMOS, mediante la cual se implementa en la Ciudad el Programa de Protección, Seguridad y Circulación para el Ciclista” denominado “Código de Usuario de Bicicletas”.- Pasa a la Comisión Especial.-

PROYECTO de ORDENANZA del Bloque F.P.V.P.J., mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 1678/13 “Fondo Voluntario para Bomberos”.- Pasa a la Comisión Especial.-

PROYECTO de ORDENANZA del Bloque F.P.V.P.J., mediante la cual se faculta al D.E. a realizar estudios para la construcción de un monumento al “Trabajador” en Plaza 9 de Julio.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.-

PROYECTO de RESOLUCIÓN del Bloque F.P.V.P.J., mediante el cual se solicita a la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Lago, de cumplimiento al Art. 6º de la Ordenanza Nº 620/89, presentando el resultado económico de la 35º Edición de esta Fiesta.- Se aprueba sobre tablas y por unanimidad.-

PROYECTO de RESOLUCIÓN del Bloque CAMBIEMOS, mediante el cual se solicita al D.E. contemple la reserva de 3 Lotes remanentes donde CAFESG construyó las 602 Viviendas para los Clubes “Almafuerte”, “Gurises” y “Asociación Vecinal”, con destino a sus Sedes Sociales.- Se aprueba sobre tablas, con modificaciones, por unanimidad.-

PROYECTO de RESOLUCIÓN del Cuerpo Legislativo, mediante el cual se declara de Interés Municipal la Charla Taller “Comunicación Emocional” a realizarse el día 11/05/18 en la Esc. Nº 64 “José Hernández”.- Se aprueba sobre tablas y por unanimidad.-

El Sr. Pte. informa detalladamente lo acontecido en la ultima reunión del Consejo de Seguridad Vecinal, realizada el pasado miércoles 4 de abril, menciona los temas tratados en la misma, las conclusiones y la acciones previstas para la próxima reunión.-