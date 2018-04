Concordia de pie contra el ajuste

Concordia se sumó a las protestas que se realizaron en todo el país en contra del ajuste y los tarifazos del gobierno nacional. Desde Plaza Urquiza partió la marcha que concentró a cientos de manifestantes, que marcharon hasta Plaza 25 de Mayo, extendiéndose por más de dos cuadras de concordienses disgustados con las políticas económicas nacionales. Organizada por la Multisectorial Sindical de Concordia, entre los principales reclamos se ubicaron los tarifazos, especialmente el de la energía eléctrica, y la inflación. Roberto Niez y Mauricio Macri, fueron los destinatarios de los carteles que se vieron en la marcha.

En Plaza 25 de Mayo, la Multisectorial leyó un documento consensuado por las distintas organizaciones gremiales que convocaron: ATE, Agmer, AJER, Siatrasag, CTA, Sindicato de Camioneros, AMET, Sadop, APUNER y APINTA. Además hubo adhesiones de distintas organizaciones sociales de la ciudad. Este miércoles hubo manifestaciones, cacerolazos y protestas en distintas plazas a lo largo y ancho de todo el país.

Documento de la multisectorial de Concordia

En el contexto de continuidad del plan de ajuste desplegado por el gobierno nacional y su réplica por parte del gobierno provincial, que afecta a trabajadores ocupados, precarizados y desocupados, la Multisectorial de Concordia en esta movilización manifiesta:

1-Rechazamos la política de salarios a la baja que se manifiesta por el ya irreal techo del 15% que los gobiernos y las patronales quisieron imponer y que ha sido roto por el creciente descontento de los trabajadores, las huelgas, asambleas y movilizaciones. Pero ante una inflación que no cesa, donde ningún estudio serio ni las propias proyecciones oficiales del Banco Central lo ubican por debajo del 20%, nos seguimos encontrando con dilaciones, aprietes, presiones, descuentos por huelga y restricciones de las normativas estatales que regulan la asamblea en los lugares de trabajo

Exigimos a los gobiernos nacional y provincial que presenten propuestas que realmente respondan a las necesidades de trabajadores y trabajadoras; que el Gobierno derogue el decreto 52/18 que niega la Paritaria Nacional Docente y la Ley de Financiamiento Educativo y deje de hacer de juez y parte por las patronales privadas como ocurre en el caso del conflicto bancario; y que en las Paritarias tanto docente como estatal el gobierno de Entre Ríos presente propuestas salariales dignas.

2- Esta Multisectorial repudia cada uno de los despidos en el sector privado, sea por los abusos patronales, del ajuste económico en las empresas producto de la propia crisis originada por la inflación y los tarifazos o el cierre de empresas. Rechazamos los llamados “retiros voluntarios” como mecanismos que lo ocultan y que el propio estado lo haga como en el caso del INTI y el ajuste que se avecina en el INTA por no presupuestar programas. Nos oponemos tajantemente al monotributo como forma encubierta de trabajo en negro en el Estado, a los contratos eternos en el estado sin estabilidad laboral y que ahora facilita los despidos. No aceptamos la instrumentación del denominado Plan Maestro que de manera inconsulta promueve el gobierno buscando un sistema educativo excluyente, competitivo e individualista; las propuestas de desguace del sistema de salud y el desarme del aparato productivo vaciando los organismos del estado vinculados a la ciencia y la tecnología, sin lo cual es imposible un proyecto nacional y soberano de país.

3- El pueblo en las calles ha dicho con toda claridad el pasado 24 de marzo que no acepta ni aceptará ningún retroceso en materia de derechos humanos. De la misma manera que decimos NUNCA MAS un genocida suelto, jamás aceptaremos los procesamientos y las detenciones arbitrarias contra trabajadores por luchar; y la existencia de presos por representar ideas distintas al gobierno. Los derechos a la libertad sindical, a la huelga, a peticionar, a la protesta en sus diversas formas, a igual remuneración por igual trabajo, a regímenes de licencia que protejan al trabajador y las trabajadoras es lo que peligra cada vez que se persigue por parte de la Justicia con fallos amañados o el gobierno buscando intervenir a los sindicatos, así como cada vez que se emprenden campañas de difamación contra dirigente gremiales en los medios de comunicación y redes sociales.

4- Las organizaciones sindicales de este espacio hemos sido parte de las movilizaciones en defensa de un sistema jubilatorio que no empuje a la miseria a nuestros abuelos, que no destruyan el sistema de convenios colectivos de trabajo y leyes laborales de defensa de los trabajadores, que los gobernadores no se entreguen al Pacto Fiscal que firmaron y que solo representa mas ajuste, que no avalen el modelo agrario transgénico contaminante que envenena pueblos, escuelas y comunidades; que cese la violencia machista y patriarcal que en contextos de ajuste afecta especialmente a las mujeres; que no sigan con la crisis que un gobierno de empresarios descarga sobre nuestras espaldas. Que los diputados y senadores dejen de levantar la mano en contra del pueblo si no quieren, más temprano que tarde, el escarmiento popular.

Escarmiento que también tronara si tocan la ley 8732 de jubilaciones provinciales aumentando la edad jubilatoria en Entre Ríos o con cualquier otro mecanismo de ajuste contra los jubilados

5- Los tarifazos son otra expresión de un modelo que privilegia la ganancia de unos pocos y la instrumentación de mecanismos de saqueo neoliberal en perjuicio de la mayoría. Desde la asunción de Macri las tarifas de servicios eléctricos y de gas se incrementaron 1.300% promedio, atacando especialmente a los sectores populares, asi como a las pymes y emprendimientos económicos que generan trabajo. Las empresas no mejoran sus servicios porque no invierten sino que embolsan porciones de nuestro salario. Deploramos cada aumento y exigimos una política energética soberana, nacional y participativa en donde ningún interés particular o empresario esté por encima de los usuarios. Mientras le ponen negativas a la recomposición salarial, los precios de los combustibles y su impacto en el transporte y el costo de vida están “liberados” y sin techo.

6- No compramos esta mentira de las clases dominantes de que un estado presente atrofia las funciones de la Nación, como nos quiso hacer creer la dictadura. La contrareforma a la ley de ART expresa que sea más difícil para el trabajador la protección, se exponga más a los accidentes de trabajo sin cobertura y que las empresas del sistema no asuman costos. Menos estado que se expresa en un modelo de exclusión que es el verdadero multiplicador de la inseguridad que padecen trabajadores de actividades de distribución de productos en la vía pública, en asaltos o atracos. Más estado con sentido social es producir una perspectiva de futuro con inclusión que reconstruya el tejido social devastado por décadas de neoliberalismo.

7- Somos concientes que esta lógica de ganancia de unos pocos en perjuicio de la mayoría, no es algo extraño al mundo que vivimos y que si no le ponemos un freno nos llevará a la verdadera barbarie. El lucro sin límite y la desesperación por apropiarse de los recursos naturales sin ningún límite ético ni moral es el que está detrás de los bombardeos contra Siria, uno de los estados árabes más democrático, desarrollado y tolerante de Medio Oriente. Con la excusa del terrorismo que ellos mismos crean, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia bombardean a un pueblo soberano. Decimos NO A LA GUERRA y nos provoca repulsa el violento apoyo del gobierno argentino a asesinar niños, mujeres y poblaciones enteras indefensas, involucrándonos en conflictos internacionales de forma absolutamente irresponsable y con consecuencias impredecibles. Decimos SI a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

8- Somos la clase trabajadora que no se rinde, que desde las CTA y sus entidades de base, la Corriente Federal de los Trabajadores y gremios de la CGT que no comparten este modelo económico buscamos unir voluntades en función de nuestros derechos como trabajadores. Las organizaciones firmantes somos expresión de una voluntad local pero también nacional de cimentar la unidad del movimiento obrero y popular, de unir los intereses de los trabajadores en defensa del salario, de los puestos de trabajo, de mejores condiciones laborales, de los sectores golpeados por la crisis, de los derechos democráticos y sociales, la soberanía nacional y por un proyecto económico, social y cultural de país al servicio del pueblo