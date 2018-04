Dagani: No entiende la postura de Abreu, y dijo que Reniero está para el circo

Tras la reunión del directorio de la Caja previsional de los empleados municipales de la ciudad de Federación; que se realizó este pasado martes, Rafael Dagani, explico esta mañana en radio UNO, que la misma fue extra ordinaria, “porque tenemos un proyecto para comprar 27 hectáreas a cuatro kilómetros de la ciudad de Federación, así que ayer se aprobó, de forma unánime para el llamado a licitación”, comento, cuando a la vez acoto, que todo el directorio voto a favor, incluido el concejal opositor Lisandro Reniero, “porque eso no pasa por el concejo Deliberante, y entonces no hay cámaras de televisión para hacer circo o llamar la atención”, ironizo.

Ventas

Seguidamente al referirse al proyecto de Ordenanza que ingreso al H.C.D y que paso a comisión, para la venta de 58 hectáreas del inmueble ubicado en Paraje Isabel Victoria, en Goya, provincia de Corrientes, el cual no sirve para forestación y si para ganadería, porque según el informe técnico indica que tiene más del 60% de agua; Rafael Dagani, recordó que ese campo fue visitado por los ediles de Cambiemos y no de la oposición, “cuando también fueron invitados”, recordó.

Y en cuanto al otro Proyecto de Ordenanza, también de esta Caja, donde solicita autorización de venta de las forestaciones ubicadas en Paraje Guayaquil, Colonia Flores y San Justo, las que conforman un total de 90 hectáreas forestadas, el titular de esta entidad, hizo mención al pedido de reunión que realizaron los concejales del oficialismo, y que se materializo junto al ingeniero agrónomo que realizo tal medición.

Abreu

En relación a lo anterior, Dagani, menciono que a ellos les interesa que estos proyectos de ordenanza cuenten con el voto de los ediles Justicialistas, “y sobre todo el apoyo de Abreu, que es un jubilado de nuestra Caja; porque yo no entiendo la postura de Abreu, cuando él en su condición de pasivo, siempre está en posición contraria a la institución que le paga sus haberes mensualmente”, Cuestiono, al tiempo de recordar el pedido de Abreu y su par Reniero, cuando pedían que se paren las actividades de la Caja de jubilados y pensionados de los empleados municipales de Federación, mientras se resuelva una situación judicial que el mismo Reniero, alentó.

Pronto

También, el legendario gremialista de la ciudad de Federación, expreso al aire la necesidad, de que estos proyectos de ordenanza, salgan a la brevedad, “es decir que no transformen un caballo de carrera en un camello-agregando que los concejales cuentan con todos los análisis y si se demoran pueden perjudicarnos en esas operaciones, así que no nos vamos hacer cargo de uno o dos loquitos sueltos que intentan perjudicarnos, tirando bombas, solo porque no nos pueden ganar una elección”, disparo.