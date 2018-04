El Verde sumo el apoyo del Municipio de Concordia

En el Centro de Convenciones, se realizó una reunión entre el Intendente Enrique Cresto y las autoridades del Club Estudiantes, tras la cual se firmó un convenio que establece el apoyo económico de la Municipalidad al equipo de básquet de primera, para su actividad en las principales ligas. Como así también se avanzó en la implementación de iniciativas que trasciendan y permitan el desarrollo social y turístico de Concordia, bajo el impulso del Verde, que es hoy uno de los grandes embajadores que tiene la ciudad en el país.

“Es la primera vez que la Municipalidad hace un reconocimiento formal de esta manera, y esto es muy importante, por el apoyo que nos van a dar y por la modalidad de trabajo que vamos a tener de ahora en adelante”, valoró Enrique Agosti, uno de los responsables del básquet profesional del club. Por su parte, el vicepresidente del Club, Pablo di Biase, señaló que “quiero agradecer al Intendente y al Viceintendente esta colaboración que para nosotros es muy importante. En este momento, en que la situación no es tan fácil, tener el apoyo de la Municipalidad y con una estructura de trabajo sustentable, porque el convenio es por dos años, nos va a dar previsibilidad, y seguramente vamos a poder ir mejorando nuestra perfromance y nuestro rendimiento a partir de esto”.

El Intendente Enrique Cresto resaltó que el Club Estudiantes “es uno de los equipos que ha llegado más lejos en materia deportiva, trascendiendo no sólo la provincia sino el país; sin dudas en disciplinas colectivas, de equipo, Estudiantes es quien tiene hoy mayor trascendencia de toda la provincia”, destacó. En este sentido, el presidente municipal indicó que “si bien desde el municipio siempre hemos estado colaborando de una u otra forma, era necesario dejar plasmado este apoyo a partir de un convenio que también les permita a ellos tener una mayor previsibilidad”, y agregó que “pero el aporte económico que va a realizar el municipio es sólo uno de los temas que estuvimos hablando, porque para la ciudad es muy importante tener un club con esta trascendencia a nivel nacional, es un orgullo para la ciudad, y le sirve al turismo y al desarrollo económico no sólo en lo deportivo. También hablamos del aspecto social y la posibilidad de articular acciones entre el Club, los jugadores profesionales y las escuelitas de basquet que hay en los barrios, para continuar promocionando la actividad deportiva en general y en particular el basquet”, sostuvo el jefe comunal.

De la reunión de trabajo y firma del convenio participaron además el Viceintendente y Presidene del Concejo Deliberante Armando Gay, el Secretario de Gobierno y Turismo Alfredo Francolini, el Secretario de Deportes Marcelo Cresto y el Director de Planeamiento e Infraestructura Turística Roberto Mazzarello.