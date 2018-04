En Concordia se denuncia un delito cada 40 minutos, según lo confirmó el fiscal

Según el Ministerio Público Fiscal de Concordia, en el mes de marzo se registraron 1080 denuncias policiales, lo que arroja un promedio de 36 delitos por día y una tasa promedio de un delito denunciado cada 40 minutos.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público Fiscal de Concordia, en el mes de marzo se registraron 1080 denuncias policiales, lo que arroja un promedio de 36 delitos por día y una tasa promedio de un delito denunciado cada 40 minutos.

Es importante aclarar que en los registros no figuran los delitos considerados “menores” porque las víctimas prefieren no denunciar para no verse sometidos a las idas y vueltas en comisarías y los pasillos de tribunales judiciales.

Esta alta tasa de criminalidad está encabezada por los delitos contra la propiedad. Le siguen, el fenómeno de los “piratas del asfalto” que antes prácticamente no existía y la proliferación de denuncias por violencia de género, además de la reiteración de asaltos a mano armada, hechos que ahora vienen siendo frecuentes. Se mantienen en los registros judiciales, los casos por heridos resultantes de enfrentamientos entre bandas antagónicas que se disputan territorios donde venden drogas y dirimen sus diferencias a los tiros, según publicó Diario ElSol.

La alarmante cifra tiene un dato muy importante y es que en septiembre del año pasado la cantidad de delitos denunciados era de 807 y en marzo de 1080, lo que supone un explosivo aumento de los índices delictuales en más de un 50%.

Al respecto de las estadísticas judiciales, el fiscal Mario Guerrero, confirmó que “toda denuncia que se hace, ya sea en la fiscalía o en sede policial, se registra en Tribunales, para llevar una orden y un registro a fin de contar con datos precisos”.

Respecto del aumento de las cifras delictuales registradas en Concordia, el jurisconsulto detalló que “con los parámetros del Poder Judicial, en el mes de septiembre del año pasado, en esta unidad fiscal entraron 807 denuncias; en el mes de octubre de 2017 fueron 881; en el mes de febrero de este año entraron 981 casos; y ahora en el mes de marzo entraron 1080 casos de delitos”.

“Con esos datos objetivos, se fue incrementando”, reconoció Guerrero.

Consultado por ElSol respecto de los hechos delictivos que ocurren, como por ejemplo el robo de celulares, el accionar de los moto-chorros y otro tipo de delitos, el fiscal fue categórico: “No es que no existan, pero no existen en cuanto a estadística. Tenemos conocimiento, porque soy de Concordia y se sabe que los vecinos no denuncian muchas situaciones cuando son delitos menores, por eso no tenemos forma de registrarlo”.

Finalmente, Guerrero recomendó: “Es importante que la gente denuncie aunque el hecho sea menor, porque eso también nos da la posibilidad de poder exigir al Estado, a todos los estamentos, mayor cantidad de elementos porque digamos si no se genera una sensación de inseguridad que no es una sensación sino que es una situación de inseguridad, por eso es importante que la gente denuncie aunque el hecho le parezca menor porque eso también posibilita tener un panorama y una situación real de la realidad social en que vivimos”.

La respuesta desde el Estado provincial ha sido la anunciada por la Ministra de Gobierno y Justicia en Concordia, Rosario Romero, con el envío de 28 nuevos agentes de Policía y el refuerzo en patrulleros y otros medios; aunque el principal esfuerzo fue hecho por la Municipalidad al instalar el Centro de Monitoreo con cámaras en diferentes partes de la ciudad, la implementación de una “guardia urbana” y la interrelación entre el gobierno provincial y el local con la justicia y los organismos de seguridad local, provincial y federales para reducir el delito.