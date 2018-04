Fue a hacer una denuncia por robo y le dijeron que vuelva más tarde o a la mañana siguiente

Sucedió en la Comisaría 1° en la madrugada del domingo cuando un hombre fue asaltado por dos “motochorros” que a punta de pistola le sustrajeron su billetera y celular.

El hecho ocurrió a las 3 y 30 hs de la madrugada del domingo de Pascuas en el B° Alte. Brown, más precisamente en calles Santa María de Oro entre Laprida y Brown, cuando Adolfo B. regreso a su casa luego de una jornada de trabajo y fue abordado en la puerta de entrada por dos sujetos que a punta de pistola le exigieron el dinero y celular.

Una vez que los malhechores huyeron la víctima se dirigió a la comisaria que se encuentra a 6 cuadras de donde lo asaltaron y fue atendido por un agente que le dijo que no podía tomarle la denuncia porque estaba solo y no había ningún oficial porque según señalo el agente estaban de operativo, que volviera 1 hora y media más tarde después o sino a la mañana a radicar la denuncia.

“Lo que sentí fue impotencia e indignación tanto por el robo como por la situación que pase de que la policía que debe velar por nuestra seguridad me diga que vaya más tarde o a la mañana a que me tomen la denuncia, la verdad que no se qué pensar, si realmente mi barrio es zona liberada o que, porque están robando constantemente a cualquier hora del día, hoy me toco a mi pero podrían haber sido mis viejos o mis hijos” nos comento a este medio para luego acotar “creo que hice lo que debía porque ahora pienso y si se le escapaba el tiro ,creo que hemos llegado a un punto sin retorno en nuestra ciudad ya es hora que los policías, los jueces y fiscales tomen cartas en el asunto y pongan mano dura, porque te puedo asegurar que el pibe que me apuntaba era menor de edad y estaba totalmente drogado porque mas haya que les di las cosas me seguía apuntando ,tenia mas nervio el chorro que yo, gracias a Dios hoy puedo contarlo pero podría haber terminado de la peor manera”.

