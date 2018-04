Gabriel Fossati, en Federación

El piloto de Top Race, Gabriel Fossati, visitara la ciudad de Federación, para realizar una serie de charlas sobre educación vial.

“El objetivo es trabajar con las escuelas primarias y secundarias de la ciudad, llevándole las diferentes experiencias de Gabriel” manifestó Nelson Zampedri.

Las charlas buscan sumar un granito de arena en la problemática de la seguridad vial.

“Se habla de en forma didáctica y sencilla de los temas que ellos ven día a día como peatones: Semáforo, semáforo peatonal, senda peatonal, cruzar de la mano, prestar atención, cruzar por las esquinas, esperar sobre la vereda, etc. Y después dos temas importantes como pasajeros: El uso del casco en moto y el cinturón en auto. Además de que nos ayuden que quien maneje no use el celular. Y siempre tambien brindando algunos otros conceptos de cómo manejarse en la vía publica y con sus pares en la escuela” finalizó Fossati.