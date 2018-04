Intoxicación por agrotóxicos: Diputados responsabilizan a Bordet por las fumigaciones

Las noticias de las últimas horas dan cuenta, una vez más, de un nuevo caso de fumigación con agrótoxicos realizada frente a la Escuela Rural Nº37 Coronel Martiniano Leguizamón de la localidad de Maciá, un asunto que reaviva un tema legislativo que espera su tratamiento en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La Diputada Provincial Gabriela Lena, jefa del bloque “UCR en Cambiemos” y presidenta Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, responsabilizó al Gobernador Gustavo Bordet por este tipo de situaciones y, en general, al oficialismo provincial por la falta de voluntad de dar tratamiento al proyecto que espera ser tratado en Diputados y que, según ya anticipó el presidente de la Cámara -Sergio Urribarri- no tendrá eco en Diputados.

“Mientras seguimos dando vueltas con un tema sensible siguen fumigando y dañando la salud de muchas personas sin ningún tipo de control por parte del Estado provincial. De eso hay que hacerse cargo. Si el oficialismo no quiere tratar la ley no hay protección para la población y en tal caso el responsable es el Gobernador”, manifestó la legisladora.

El Diputado José Artusi, que es parte del mismo bloque y también integra la Comisión que preside Lena, también apuntó a la falta de controles y señaló: “Trabajamos mucho sobre esta iniciativa en la Comisión y en instancias públicas de participación ciudadana, el proyecto de ley de uso de productos fitosanitarios en Entre Ríos cuenta, además, con media sanción de la Cámara de Senadores, pero ahora nos encontramos con un freno en Diputados y con nula voluntad política de discutir el asunto en el recinto. El Estado es responsable de la falta de controles que eso trae aparejado y también del desmantelamiento de lo que era la Secretaría de Ambiente”, expresó.

Ambos legisladores instaron a sus pares a tratar el tema en la Cámara y le apuntaron al Gobernador Bordet como responsable de este tipo de situaciones que se siguen produciendo en toda la provincia de Entre Ríos.

EL CASO

Este martes, en horario de clases, una maestra y estudiantes de la escuela rural Nº 37 “Coronel Martiniano Leguizamón” resultaron intoxicados tras la realización de una fumigación no autorizada en un campo lindero al establecimiento educativo.

Como consecuencia la maestra debió ser internada en el Hospital Falucho de Maciá, con un cuadro agudo de intoxicación.

La fumiganción no sólo afecto a la maestra sino que, por lo que se dió a conocer, también afectó a los alumnos y a uno de los padres presentes en el lugar.

Al tomar conocimiento del caso el Ministerio de Salud instruyó a la directora del hospital a realizar la denuncia ante los organismos establecidos en el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas.