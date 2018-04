Marcilli, le prendió fuego al PJ de Federación

El dirigente departamental del Justicialismo, oriundo de la localidad de Los Conquistadores, responsabilizo a los viejos dirigentes por la feroz interna que se desato en el departamento y puntualmente en la ciudad de Federación. En consecuencia, Victor Alejandro Marcilli, sostiene que este panorama no mejorar si no se da un verdadero cambio generacional, y que una de las herramientas necesarias, a utilizar para las próximas elecciones, son las internas.

En el inicio de la nota brindada a radio UNO Federación, y luego editada por 7Paginas, Alejandro Marcilli, sostuvo que el Peronismo provincial, está pagando 12 años de dedos, “donde cuatro dirigentes se encerraban y digitaban los que les parecía, y eso fue lo que paso en las ultimas internas en el departamento Federación-recordando- que en ese momento le dije a usted, (en dirección del periodista José Luis Godoy), que tres dirigentes compraron una carpa y se habían disfrazado de payasos para actuar, y hoy el tiempo me está dando la razón”, expreso.

“Hoy en el PJ, creo que se ha discutido la situación de los dirigentes y no la realidad de los vecinos, por eso que es conveniente con los dirigentes más jóvenes, se pongan al frente der nuestro partido, con una visión más al futuro, actualizando nuestra doctrina, y actualizándose aquellos dirigentes que alguna vez estuvieron en el poder, quienes deberían ser más concejeros que actores”, opino.

Luego, y a la pregunta de cómo se sale de esta situación, el dirigente de Los Conquistadores, respondió que “la única manera es hacer una gran interna; con reglas claras, y no como paso con la última elección para congresales del departamento Federación; carentes de representatividad, que después tienen las manos mecánicas para aprobar todo lo que dice un congreso”, apunto.

Y después acoto, que “hoy tenemos presidentes de partido o de Unidades Básicas, que después van a Paraná, para pedir cargos para sus familiares o sus amantes, por eso repugno lo que paso con una compañera de Los Conquistadores, quien es madre sola y necesitaba trabajar, y resulta los dirigentes no vieron esa necesidad, porque la que agarro ese cargo de ordenanza, después iba en un auto a la escuela, entonces esos son los ejemplos que tenemos que desterrar del Peronismo”, exclamo, Victor Alejandro Marcilli, al tiempo de reconocer a los militantes de la Unidad Básica de la ciudad de Federación, “porque ellos si fueron a una interna”, señalo, en dirección a las elecciones internas, donde Roberto “Chino” Buchanan, le gana al sector de Néstor Berterame.

Cachivache

En el momento, de referirse puntualmente a lo que pasa en el PJ federaense, lo definió como un verdadero Cachivache, y sostuvo que esta situación es producto de que no se dio el recambio generacional, “porque a la vista está, que los viejos dirigentes siguen manejando la cosa”, afirmo.

En cuanto a la atomización que atraviesa el Justicialismo en la ciudad Jardín, Marcilli, le atribuyo gran parte a la falta de contención económica, “porque mientras muchos vivían del estado, no ocurría nada por eran varios los que pasaban a cobrar sus cheques, y hoy cuando no está la chequera generosa, todos tratan de acomodarse-añadiendo- que esta situación hace que estén todos en un permanente clima de interna, y en vez de cuestionar al gobierno de Cecco que no hace nada por la tarifa eléctrica, terminan por atacar a los mismos compañeros”, grafico, a la vez de aventurar, que “con este panorama, Cambiemos, va a gobernar por muchos años más el departamento Federación”, aseguro.

“No puede ser que por querer levantar a una figura se salga hablar de otro compañero, como paso estos días, que reapareció un dirigente (por Quito Gomez), y enseguida se estaban insultado en las redes sociales con una caricatura de Paturuzo; están agarrando todo para la joda-agregando- que mi amigo Miguel Catani, no puede salir a decir por una radio Felices los cuatro, para que se ría el locutor”, cuestiono.